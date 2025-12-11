Europa League, Celta Vigo-Bologna 1-2: Italiano sorride grazie alla doppietta di Bernardeschi

Doppietta dell’ex Toronto dopo il vantaggio spagnolo di Zaragoza: Italiano si avvicina alla qualificazionedi Redazione
© X Bologna
Nella sesta giornata di Europa League il Bologna ribalta il Celta Vigo, al Balaidos gli emiliani si impongono per 2-1. Gli spagnoli stappano la partita al 17’ con Zaragoza, poi nella ripresa (dopo un gol annullato a Pobega) gli uomini di Italiano strappano i tre punti in meno di nove minuti: protagonista assoluto Federico Bernardeschi, che prima pareggia i conti su rigore (66’) e poi completa l’opera con il 2-1 su assist di Cambiaghi (74’).
LA PARTITA
Bella rimonta del Bologna, 2-1 sul campo del Celta Vigo. La scelta di Italiano di schierare Lykogiannis centrale inizialmente non paga: è proprio il greco al 17’ a perdersi (scivolando) Swedberg, che apparecchia per il destro ravvicinato di Zaragoza che vale l’1-0. Gli emiliani si mettono in moto alla ricerca del pari, ma sia Rowe (al 27’) che Castro (al 43’) falliscono due occasioni abbastanza nitide. I padroni di casa rientrano negli spogliatoi avanti di un gol, ma le cose cambiano nella ripresa: prima un gol annullato a Pobega, poi è lo stesso ex Milan a conquistare un calcio di rigore assegnato dopo controllo Var. Dal dischetto al 66’ Bernardeschi non sbaglia e firma l’1-1. Un minuto più tardi Italiano getta nella mischia Cambiaghi al posto di un appannato Rowe, e il cambio dà i suoi frutti dopo pochi istanti: al 74’ l’ex Empoli confeziona l’assist per la doppietta di Bernardeschi, che completa la rimonta con un tocco di punta per anticipare Radu. Nel quarto d’ora finale la sfida è molto più spezzettata, e con i ritmi bassi l’incontro tramonta senza ulteriori situazioni degne di nota. Il Bologna con questa vittoria per 2-1 sale a 11 punti, si avvicina alla qualificazione e anche alle prime otto posizioni: Braga e Porto distano soltanto due punti. Fermo a quota 9 il Celta Vigo, solo a +2 sulla zona di eliminazione.
LE PAGELLE
Swedberg 6.5 – Dopo lo show al Bernabeu di qualche giorno fa parte alla grande anche in questa gara, con la giocata che porta avanti gli spagnoli. Cala con il passare dei minuti, ma è comunque tra i più positivi dei suoi.
J. Rodriguez 5 – Causa il rigore che riapre i giochi nel secondo tempo, ma Rowe e Castro graziano le sue letture sbagliate già nei primi quarantacinque minuti. Distratto.
Bernardeschi 7.5 – Fornisce l’assist a Pobega nel momentaneo pareggio annullato, è glaciale dagli undici metri al 66’ per l’1-1 e poi completa la rimonta con un tocco di punta quasi da calcio a cinque: una prestazione maiuscola che vale i tre punti.
Pobega 6.5 – Dopo un primo tempo un po’ faticoso risponde con una ripresa da co-protagonista: il suo gol (poi annullato) imprime inerzia ai rossoblù, poi conquista il rigore del pareggio. Solido.
IL TABELLINO
Celta Vigo-Bologna 1-2
Celta Vigo (3-4-3): Radu 6; J. Rodriguez 5, Starfelt 5.5, Ristic 6; Carreira 5.5, Beltran 5.5 (dal 35’ st Roman sv), Moriba 5.5, Mingueza 6 (dal 22’ st Rueda 6); Swedberg 6.5 (dal 23’ st Aspas 6), Iglesias 5.5 (dal 23’ st Jutgla 6), Zaragoza 6.5 (dal 1’ st Alvarez 5.5). All. Giraldez. A disp. Villar, M. Alonso, Fernandez, Lago, El-Abdellaoui, D. Rodriguez, Sotelo.
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia 6; Holm 6, Heggem 6, Lykogiannis 5.5, Miranda 6; Moro 6.5 (dal 43’ st Odgaard sv), Pobega 6.5 (dal 43’ st Ferguson sv); Bernardeschi 7.5 (dal 36’ st Orsolini sv), Fabbian 5.5, Rowe 5.5 (dal 23’ st Cambiaghi 6.5); Castro 5.5 (dal 36’ st Dallinga sv). All. Italiano. A disp. Franceschelli, Pessina, Lucumi, Zortea, Dominguez.
Arbitro: Petrescu (Romania).
Marcatori: 17’ Zaragoza (C), 66’ rig. e 74’ Bernardeschi (B).
Ammoniti: Radu (C), Rueda (C), Moriba (C); Holm (B).
Espulsi: -