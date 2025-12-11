Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Europa League
EUROPA LEAGUE

Europa League, Celta Vigo-Bologna 1-2: Italiano sorride grazie alla doppietta di Bernardeschi

Doppietta dell’ex Toronto dopo il vantaggio spagnolo di Zaragoza: Italiano si avvicina alla qualificazione

di Redazione
11 Dic 2025 - 22:59
© X Bologna

© X Bologna

Nella sesta giornata di Europa League il Bologna ribalta il Celta Vigo, al Balaidos gli emiliani si impongono per 2-1. Gli spagnoli stappano la partita al 17’ con Zaragoza, poi nella ripresa (dopo un gol annullato a Pobega) gli uomini di Italiano strappano i tre punti in meno di nove minuti: protagonista assoluto Federico Bernardeschi, che prima pareggia i conti su rigore (66’) e poi completa l’opera con il 2-1 su assist di Cambiaghi (74’).

LA PARTITA

Bella rimonta del Bologna, 2-1 sul campo del Celta Vigo. La scelta di Italiano di schierare Lykogiannis centrale inizialmente non paga: è proprio il greco al 17’ a perdersi (scivolando) Swedberg, che apparecchia per il destro ravvicinato di Zaragoza che vale l’1-0. Gli emiliani si mettono in moto alla ricerca del pari, ma sia Rowe (al 27’) che Castro (al 43’) falliscono due occasioni abbastanza nitide. I padroni di casa rientrano negli spogliatoi avanti di un gol, ma le cose cambiano nella ripresa: prima un gol annullato a Pobega, poi è lo stesso ex Milan a conquistare un calcio di rigore assegnato dopo controllo Var. Dal dischetto al 66’ Bernardeschi non sbaglia e firma l’1-1. Un minuto più tardi Italiano getta nella mischia Cambiaghi al posto di un appannato Rowe, e il cambio dà i suoi frutti dopo pochi istanti: al 74’ l’ex Empoli confeziona l’assist per la doppietta di Bernardeschi, che completa la rimonta con un tocco di punta per anticipare Radu. Nel quarto d’ora finale la sfida è molto più spezzettata, e con i ritmi bassi l’incontro tramonta senza ulteriori situazioni degne di nota. Il Bologna con questa vittoria per 2-1 sale a 11 punti, si avvicina alla qualificazione e anche alle prime otto posizioni: Braga e Porto distano soltanto due punti. Fermo a quota 9 il Celta Vigo, solo a +2 sulla zona di eliminazione.

LE PAGELLE

Swedberg 6.5 – Dopo lo show al Bernabeu di qualche giorno fa parte alla grande anche in questa gara, con la giocata che porta avanti gli spagnoli. Cala con il passare dei minuti, ma è comunque tra i più positivi dei suoi.

J. Rodriguez 5 – Causa il rigore che riapre i giochi nel secondo tempo, ma Rowe e Castro graziano le sue letture sbagliate già nei primi quarantacinque minuti. Distratto.

Bernardeschi 7.5 – Fornisce l’assist a Pobega nel momentaneo pareggio annullato, è glaciale dagli undici metri al 66’ per l’1-1 e poi completa la rimonta con un tocco di punta quasi da calcio a cinque: una prestazione maiuscola che vale i tre punti.

Pobega 6.5 – Dopo un primo tempo un po’ faticoso risponde con una ripresa da co-protagonista: il suo gol (poi annullato) imprime inerzia ai rossoblù, poi conquista il rigore del pareggio. Solido.

IL TABELLINO

Celta Vigo-Bologna 1-2

Celta Vigo (3-4-3): Radu 6; J. Rodriguez 5, Starfelt 5.5, Ristic 6; Carreira 5.5, Beltran 5.5 (dal 35’ st Roman sv), Moriba 5.5, Mingueza 6 (dal 22’ st Rueda 6); Swedberg 6.5 (dal 23’ st Aspas 6), Iglesias 5.5 (dal 23’ st Jutgla 6), Zaragoza 6.5 (dal 1’ st Alvarez 5.5). All. Giraldez. A disp. Villar, M. Alonso, Fernandez, Lago, El-Abdellaoui, D. Rodriguez, Sotelo.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia 6; Holm 6, Heggem 6, Lykogiannis 5.5, Miranda 6; Moro 6.5 (dal 43’ st Odgaard sv), Pobega 6.5 (dal 43’ st Ferguson sv); Bernardeschi 7.5 (dal 36’ st Orsolini sv), Fabbian 5.5, Rowe 5.5 (dal 23’ st Cambiaghi 6.5); Castro 5.5 (dal 36’ st Dallinga sv). All. Italiano. A disp. Franceschelli, Pessina, Lucumi, Zortea, Dominguez.

Arbitro: Petrescu (Romania).

Marcatori: 17’ Zaragoza (C), 66’ rig. e 74’ Bernardeschi (B).

Ammoniti: Radu (C), Rueda (C), Moriba (C); Holm (B).

Espulsi: -

europa league
celta vigo
bologna
federico bernardeschi

Ultimi video

02:44
CONF CONTE POST 10/12 DICH

Conte: "Non è un passo falso, abbiamo dato tutto"

00:56
MCH STATUA MESSI INDIA MCH

Messi, a Calcutta una statua di 21 metri

03:28
DICH MUSETTI GRAN GALA 11/12 DICH

"Musetti: "Mi dò un 8.5-9 per il 2025"

01:41
Parola agli arbitri

Parola agli arbitri

01:37
Certezza De Ketelaere

Certezza De Ketelaere

01:54
Inter, la solita storia

Inter, la solita storia

01:45
Milan, che festa

Milan, che festa

01:50
Fiorentina- Dinamo Kiev

Fiorentina- Dinamo Kiev

01:58
Roma e Bologna in Europa

Roma e Bologna in Europa

02:15
Un Mourinho a tutto campo

Un Mourinho a tutto campo

02:16
Napoli mai in partita

Napoli mai in partita

02:32
Metamorfosi Juventus

Metamorfosi Juventus

00:50
MCH CALCIO BALILLA MILAN MCH

Milan, il calcio balilla con Modric e Leao è uno show

03:05
DICH MOURINHO SU JUVE DICH

Mou: "Rapporto speciale con McTominay". E sulla Juve...

00:56
DICH MOURINHO SU SCUDETTO DICH

Mourinho: "Lo scudetto? Sarà tra Inter, Napoli e Milan"

02:44
CONF CONTE POST 10/12 DICH

Conte: "Non è un passo falso, abbiamo dato tutto"

I più visti di Europa League

DICH GASPERINI PRE CELTIC 10/2 DICH

Gasperini: "Non siamo mai stati molto prolifici tutto l'anno, non è un problema singolo"

DICH HERMOSO 10/12 DICH

Hermoso: "Sono arrivato qui in un momento complicato, ma ringrazio il mister"

Roma, trasferta complicata in Scozia | Bologna, insidia Celta | Fiorentina: serve la scossa

DICH ITALIANO PRE CELTA 10/2 DICH

Italiano: "Superare il primo turno è il nostro sogno, serve grande partita"

Italiano: "Domani capiremo se Lucumi e Ferguson ci saranno"

DICH GONZALES 10/12 DICH

Gonzalez: "Partita difficile, loro molto in forma. Si è visto contro il Real"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:58
Empoli, rinnovo decennale con Computer Gross
23:32
Bologna, Italiano: "Una delle migliori prestazioni, i ragazzi mi hanno fatto un regalo"
23:12
Roma, Ferguson: "Gasperini si aspetta molto da me"
23:10
Bernardeschi sulle orme di Beppe Signori: doppietta in Europa 26 anni dopo
22:45
Psg, Luis Enrique avverte: "Più forti dell'anno scorso"