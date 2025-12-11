Europa League, Celta Vigo-Bologna 1-2: Italiano sorride grazie alla doppietta di Bernardeschi

Bella rimonta del Bologna, 2-1 sul campo del Celta Vigo. La scelta di Italiano di schierare Lykogiannis centrale inizialmente non paga: è proprio il greco al 17’ a perdersi (scivolando) Swedberg, che apparecchia per il destro ravvicinato di Zaragoza che vale l’1-0. Gli emiliani si mettono in moto alla ricerca del pari, ma sia Rowe (al 27’) che Castro (al 43’) falliscono due occasioni abbastanza nitide. I padroni di casa rientrano negli spogliatoi avanti di un gol, ma le cose cambiano nella ripresa: prima un gol annullato a Pobega, poi è lo stesso ex Milan a conquistare un calcio di rigore assegnato dopo controllo Var. Dal dischetto al 66’ Bernardeschi non sbaglia e firma l’1-1. Un minuto più tardi Italiano getta nella mischia Cambiaghi al posto di un appannato Rowe, e il cambio dà i suoi frutti dopo pochi istanti: al 74’ l’ex Empoli confeziona l’assist per la doppietta di Bernardeschi, che completa la rimonta con un tocco di punta per anticipare Radu. Nel quarto d’ora finale la sfida è molto più spezzettata, e con i ritmi bassi l’incontro tramonta senza ulteriori situazioni degne di nota. Il Bologna con questa vittoria per 2-1 sale a 11 punti, si avvicina alla qualificazione e anche alle prime otto posizioni: Braga e Porto distano soltanto due punti. Fermo a quota 9 il Celta Vigo, solo a +2 sulla zona di eliminazione.