Europa Legaue, i risultati: Lione e Aston Villa volano in testa, crisi Nizza

Dopo sei giornate della League Phase di Europa League, restano in vetta in tre squadre: il Lione, che batte 2-1 l'Eagles, il Midtjylland (1-0 al Genk) e l'Aston Villa (2-1 sul campo del Basilea). Poker per Stoccarda (4-1 al Maccabi Tel Aviv) e Fenerbahce (4-0 sul Brann), il Nottingham vince 2-1 in Olanda contro l'Utrecht. Il Porto piega 2-1 il Malmoe, mentre il Friburgo si impone 1-0 sul Salisburgo. 3-1 del Betis a Zagabria contro la Dinamo.
LIONE-EAGLES 2-1
Marcatori: 3' Moreira (L), 6' Smit (E), 11' Sulc (L)
MIDTJYLLAND-GENK 1-0
Marcatore: 17' Cho Gue-Sung
BASILEA-ASTON VILLA 1-2
Marcatori: 12' Guessand (A), 34' Daniliuc (B), 8' st Tielemans (A)
BRANN-FENERBAHCE 0-4
Marcatori: 5' Akturkoglu, 36', 44' e 20' st Talisca
PORTO-MALMOE 2-1
Marcatori: 30' e 36' Samu (P), 50' st aut. Moura (M)
FCSB-FEYENOORD 4-3
Marcatori: 11' Ngezana (S), 41' Tengstedt (F), 44' Timber (F), 6' st Sauer (F), 9' st Toma (S), 42' st Thiam (S), 50' st Tanase (S)
STOCCARDA-MACCABI TEL AVIV 4-1
Marcatori: 24' Assignon (S), 37' Tomas (S), 5' st rig. Mittelstadt (S), 7' st Revivo (M), 49' st Vagnoman (S)
UTRECHT-NOTTINGHAM 1-2
Marcatori: 7' st Kalimuendo (N), 28' van der Hoorn (U), 43' st Igor Jesus (N)
LUDOGORETS-PAOK 3-3
Marcatori: 33' Stanic (L), 39' Despodov (P), 3' st Vogliacco (P), 25' st Verdon (L), 32' st Chochev (L), 45' st Mythou (P)
DINAMO ZAGABRIA-BETIS 1-3
Marcatori: 31' aut. Dominguez (B), 34' Riquelme (B), 38' Antony (B), 44' st Galesic (D)
FERENCVAROS-RANGERS 2-1
Marcatori: 27' Miovski (R), 50' Otvos (F), 27' st Varga (F)
STURM GRAZ-STELLA ROSSA 0-1
Marcatore: 10' st Ivanic
NIZZA-BRAGA 0-1
Marcatore: 28' Victor
YOUNG BOYS-LILLE 1-0
Marcatore: 16' st Males
FRIBURGO-SALISBURGO 1-0
Marcatore: 5' st aut. Diabate
PANATHINAIKOS-VIKTORIA PLZEN 0-0