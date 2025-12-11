Europa Legaue, i risultati: Lione e Aston Villa volano in testa, crisi Nizza

Dopo sei giornate della League Phase di Europa League, restano in vetta in tre squadre: il Lione, che batte 2-1 l'Eagles, il Midtjylland (1-0 al Genk) e l'Aston Villa (2-1 sul campo del Basilea). Poker per Stoccarda (4-1 al Maccabi Tel Aviv) e Fenerbahce (4-0 sul Brann), il Nottingham vince 2-1 in Olanda contro l'Utrecht. Il Porto piega 2-1 il Malmoe, mentre il Friburgo si impone 1-0 sul Salisburgo. 3-1 del Betis a Zagabria contro la Dinamo.