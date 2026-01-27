Le pagelle di Piantanida: Nico Paz fa "chiasso" a Como, Balbo record alla Checco Zalone
"Cannonata fumaria" di Piccoli, Jesus Rodriguez salta Fortini
BALBO 7
Niente, niente male come esordio assoluto per il venezuelano del 2006, che incassa i primi applausi al botteghino: gira le prime scene del film della sua carriera con la disinvoltura di un regista dall’occhio esperto. Gli auguriamo che il suo cartellino superi i 70 milioni di euro alla Checco Zalone: “Buen Camino, Luis”.
JESUS RODRIGUEZ 6,5
Voce del verbo saltare. Fa saltare più volte la corrente nel monolocale di Fortini, da quella parte ci sono un sovraccarico di energia e anche un problema: il buio. Il buio quando deve trovare poi il quadro elettrico per vedere la porta. Non è un caso che in questa stagione nel Como abbiano segnato 16 giocatori, lui no.
FORTINI 4
È il voto senza commento di Fiorentina-Como.
PICCOLI 6,5
È cresciuto con il mito di Bobo Vieri e in effetti il gol si fa apprezzare per lo spirito d’emulazione. Ma questa “cannonata fumaria” non basta. Deve crescere ancora al di fuori dall’area di rigore, crescere per ripulire il camino di tutti i tifosi della Fiorentina che “sfumazzano” per i 27 milioni di euro spesi.
NICO PAZ 7,5
C’è una barzelletta bruttissima che fa “sai perché gli abitanti di Como non riescono a dormire? Perché vicino, in Svizzera, c’è Chiasso”. Meno male che il ragazzo magico è entrato a risollevare le sorti di queste Pagelle, ma non a risollevare le occhiaie dei comaschi che avranno un’altra partita dell’argentino da riguardarsi la notte, altro che Chiasso.