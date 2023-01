Coppa Italia, Inter-Atalanta 1-0: Inzaghi in semifinale

INTER-ATALANTA 1-0

A San Siro i nerazzurri vincono grazie a un gol di Darmian: ora dovranno vedersela con la vincente di Juventus-Lazio

Coppa Italia, Darmian fa fuori la Dea























L'Inter batte l'Atalanta 1-0 e conquista il pass per la semifinale di Coppa Italia, dove affronterà la vincente di Juventus-Lazio. A San Siro va in scena una gara tirata ed equilibrata, decisa solo da un guizzo nella ripresa. Nel primo tempo il palo salva la Dea su un sinistro di Calhanoglu e Zapata si divora un gol di testa. Nel secondo tempo poi ci pensa Darmian (57') a raccogliere l'assist di Lautaro e risolvere tutto firmando la rete che elimina l'Atalanta.

LA PARTITA

Compatta e cinica. L'Inter batte l'Atalanta di misura e prosegue il cammino in Coppa Italia. Al Meazza vince l'agonismo e la maggior organizzazione della banda di Inzaghi, capace di disinnescare l'attacco super della Dea con una bella prova difensiva e di massimizzare le occasioni pericolose. A mettere la firma sul passaggio del turno è Darmian, ma è più una vittoria di squadra che dei singoli. Una squadra che ha dimostrato di saper lottare su tutti i palloni e di voler restare in corsa su tutti i fronti. Mastica amaro invece l'Atalanta, protagonista di una prova un po' sottotono rispetto alle ultime uscite e poco precisa nelle rare occasioni davanti a Onana.

Con Skriniar out per le ultime battute del mercato, per i quarti di Coppa Italia Inzaghi piazza Darmian nei tre di difesa, Gosens a sinistra e davanti torna ad affidarsi alla LuLa dall'inizio. Gasperini invece lascia Lookman e Hojlund in panchina e sceglie Zapata al centro dell'attacco con Pasalic e Boga in appoggio. Turnover ragionato che consente qualche rotazione e segna l'avvio del match. Corte e compatte, Inter e Atalanta si affrontano subito a viso aperto cercando di pressare i portatori, chiudere gli spazi e sfruttare le ripartenze. Più alta e aggressiva, è la squadra di Inzaghi a fare il match e a gestire il possesso. Da una parte Zapata non trova la porta di testa sugli sviluppi di un corner e Gosens chiude bene su un'incursione di Scalvini, dall'altra Lautaro spedisce invece alto di controbalzo e Musso blocca un destro di Barella. Tentativi che aumentano la pressione nerazzurra, ma non sfondano il "bunker" studiato da Gasperini. Dopo aver murato una conclusione di Lautaro, Toloi tocca di mano in area, ma Chiffi lascia correre. Poi Djimsiti anticipa Lukaku di testa e un sinistro di Calhanoglu dal limite si stampa sul palo. Occasione che fa subito il paio a fine primo tempo con un colpo di testa clamorosamente sbagliato da Zapata a due passi da Onana.

La ripresa si apre con un sinistro alto di Gosens e una conclusione alle stelle di Maehle dopo un'uscita sbagliata di Onana. Occasioni che poco dopo innescano i primi cambi. Per dare più spinta Gasperini leva Zapata e Pasalic e fa entrare Hojlund e Lookman. Ma è l'Inter ad andare a bersaglio con Darmian alla fine di una grande azione manovrata perfettamente al limite insieme a Calhanoglu e Lautaro. Gol che sblocca il match e accende la gara. Da una parte Lautaro spreca in contropiede, Musso blocca un colpo di testa centrale di Lukaku e Mkhitaryan spedisce a lato dal limite. Dall'altra un sinistro di Boga termina fuori di poco e Onana disinnesca un tentativo di Lookman. A caccai di forze fresche per difendere il risultato, Inzaghi toglie Gosens, Lukaku e Calhanoglu e fa alzare dalla panchina Dimarco, Dzeko e Asllani. Dopo aver inserito Muriel ed Ederson, Gasperini invece fa entrare anche Soppy per dare più spinta e gamba all'assalto finale. Assalto che non arriva. Un po' sulel gambe, infatti, la Dea non riesce a cambiar passo e l'Inter protegge il risultato senza troppi rischi fino al triplice fischio.



LE PAGELLE

Darmian 7: Inzaghi lo piazza sulla linea a tre della difesa e risponde presente. Decide il match concludendo in porta con precisione una grande azione manovrata al limite

Lukaku 5,5: lento e macchinoso. Quando deve metterci il fisico c'è, per il resto però la condizione è ancora troppo scarsa per dare esplosività e velocità all'azione. Un po' meglio nella ripresa

Lautaro 7: svaria su tutto il fronte offensivo girando attorno a Lukaku, attaccando la profondità e giocando anche di sponda per i compagni. Fisicamente al top. Suo l'assist per Darmian, poi tante altre buone giocate

Calhanoglu 6,5: insieme a Barella strappa e affonda palla al piede con qualità e dinamismo. Nel primo tempo centra un palo dal limite

Pasalic 5: Gasperini lo piazza tra le linee per dare più copertura, ma non riesce a trovare la posizione giusta in campo per dare fastidio o creare pericoli

Zapata 5: la squadra lo serve quasi sempre spalle alla porta con palloni complicati e fatica a liberarsi di De Vrij. Nel primo tempo si divora un gol di testa

Hojlund-Lookman 5,5: entrano nella ripresa per dare l'assalto, ma l'Inter segna subito e non riescono a dare la scossa alla Dea



IL TABELLINO

INTER-ATALANTA 1-0

Inter (3-5-2): Onana 6; Darmian 7, De Vrij 6,5, Acerbi 6,5; Dumfries 6 (33' st D'ambrosio sv), Barella 6,5, Calhanoglu 6,5 (26' st Asllani 6), Mkhitaryan 6,5, Gosens 6 (26' st Dimarco 6); Lautaro 7 (40' st Correa sv), Lukaku 5,5 (26' st Dzeko 6).

A disp.: Cordaz, Botis, Bellanova, Bastoni, Gagliardini. All.: Inzaghi 6,5

Atalanta (3-4-2-1): Musso 6; Toloi 5,5, Djimsiti 6, Scalvini 6 (26' st Soppy 5,5); Hateboer 5,5 (22' st Ederson 5,5), De Roon 6, Koopmeiners 6, Maehle 5; Boga 5,5 (22' st Muriel 5,5), Pasalic 5 (9' st Lookman 5,5); Zapata 5 (9' st Hojlund 5,5).

A disp.: Rossi, Sportiello, Okoli, Ruggeri, Demiral, Vorlicky. All.: Gasperini 5

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 12' st Darmian (I)

Ammoniti: Gosens, Lautaro, Correa, Onana (I); Soppy (A)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

- L'Inter ha vinto le ultime cinque sfide in Coppa Italia contro l'Atalanta e ha passato il turno in tutte le tre occasioni in cui ha affrontato questo avversario in una fase a eliminazione diretta (come nel 1968 e nel 2005).

- L'Inter ha ottenuto il clean sheet in tutte le ultime quattro sfide contro l'Atalanta in Coppa Italia, dopo esserci riuscito solamente in uno dei primi sei confronti nella competizione.

- L'Inter ha raggiunto la semifinale di Coppa Italia per la quarta stagione consecutiva, dopo essere stata eliminata ai quarti nelle tre edizioni precedenti.

- Matteo Darmian ha realizzato due gol con la maglia dell'Inter in sette presenze nel 2023 considerando tutte le competizioni (anche vs Monza in campionato), già uno in più rispetto all'intero 2022 (1 gol in 35 partite).

- Matteo Darmian ha siglato il suo secondo gol in carriera in Coppa Italia, entrambi con la maglia dell'Inter e in un quarto di finale (come l'8 febbraio 2022 vs Roma al Meazza).

- Lautaro Martinez ha preso parte a sette dei 12 gol dell'Inter realizzati dopo la pausa per il Mondiale (6 reti, 1 assist), più di ogni altro compagno di squadra: solo Ademola Lookman dell'Atalanta (9) ha partecipato a più reti, considerando tutte le competizioni, tra i giocatori della Serie A nel 2023.

- Lautaro Martinez ha contribuito ad almeno un gol in due partite consecutive di Coppa Italia con l'Inter per la prima volta (1 gol, 1 assist).

- L'Atalanta è stata eliminata dalla Coppa Italia nelle ultime due partecipazioni ai quarti di finale, dopo aver superato il turno nelle tre occasioni precedenti.

- L'Inter è imbattuta nelle ultime nove sfide contro l'Atalanta in tutte le competizioni (Serie A + Coppa Italia), la striscia più lunga dal periodo tra dicembre 2002 e aprile 2008 (10).