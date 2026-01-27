Chelsea, Rosenior: "Conte manager clamoroso, Maradona genio, icona e idolo"

Rosenior, inoltre, ha parlato anche di McTominay: "È fantastico vedere Scott trasferirsi in un Paese calcisticamente speciale. Sono molto felice per lui perché è un giocatore scozzese, britannico, che continuerà a fare cose straordinarie. Non mi sorprende perché è sempre stato un giocatore eccezionale". Poi anche una battuta su Maradona: "Per me, è un idolo. È speciale. Conosco la storia di questo club. Diego era un genio ed è un'icona per questa città".