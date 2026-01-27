Chelsea, Rosenior: "Conte manager clamoroso, Maradona genio, icona e idolo"
© Getty Images
Liam Rosenior, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con il Napoli. L'allenatore dei Blues ha elogiato così Antonio Conte: "C'è grande rispetto, ha una grandissima carriera da allenatore, la sua passione da giocatore l'ha trasmessa anche da allenatore. In difesa è estremamente forte, è un manager clamoroso". Poi sul Napoli aggiunge: "Questa è una squadra molto, molto forte. Sono stati sfortunati nelle ultime partite. Sappiamo che sarà una partita molto difficile in un'atmosfera speciale. Questo non cambia affatto i miei piani".
Rosenior, inoltre, ha parlato anche di McTominay: "È fantastico vedere Scott trasferirsi in un Paese calcisticamente speciale. Sono molto felice per lui perché è un giocatore scozzese, britannico, che continuerà a fare cose straordinarie. Non mi sorprende perché è sempre stato un giocatore eccezionale". Poi anche una battuta su Maradona: "Per me, è un idolo. È speciale. Conosco la storia di questo club. Diego era un genio ed è un'icona per questa città".