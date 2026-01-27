Atalanta, Krstovic: "Non firmo per chiudere la stagione con 12 gol"

27 Gen 2026
KRSTOVIC, ATALANTA © IPA

Alla vigilia della sfida di Champions con l'Union Saint-Gilloise, l'attaccante dell'Atalanta Nikola Krstovic ha parlato in conferenza stampa al fianco di Raffaele Palladino: "Tra me e Scamacca non è importante chi comincia, per me possiamo anche giocare con due punte. Ci aiutiamo, ci diamo fiducia, se segniamo entrambi il mister è felice. Tra giocare 60 o 30 minuti, non cambia niente e, anche con Raspadori, non c’è problema. È forte, lo aspettiamo in Champions". Sulla sua esultanza, aggiunge: "È per mia figlia, lei vuole che esulti così". Una firma per chiudere a 12 gol a fine stagione? "No", risponde secco. 

