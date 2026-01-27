Monaco-Juve: per i tifosi bianconeri divieto di accesso a Nizza e Cap d'Ail

27 Gen 2026 - 20:58
© Getty Images

© Getty Images

"Juventus prende atto della decisione della Prefettura delle Alpi Marittime di vietare ai propri tifosi l’accesso ai centri cittadini di Nizza e Cap d’Ail in occasione della partita di UEFA Champions League che la vedrà opposta all’AS Monaco. Il Club esprime tuttavia stupore per una decisione estremamente tardiva, che pone i propri sostenitori già presenti sul posto in una situazione di difficoltà". Così il club bianconero in una nota alla vigilia della trasferta di Champions League - Inoltre, tale decisione sembra basarsi su fatti risalenti al passato che non riguardano in alcun modo le trasferte all’estero dei sostenitori bianconeri. Tanti nostri tifosi risiedono nelle Alpi Marittime. Diverse migliaia di cittadini italiani lavorano quotidianamente nel Principato di Monaco, alcuni dei quali sono sostenitori della Juventus. Auspichiamo - si legge ancora - che questi elementi vengano presi in considerazione dalle autorità locali. Chiediamo infine ai nostri tifosi già presenti sul posto, o che raggiungeranno domani, mercoledì 28 gennaio, il Principato di Monaco, di rispettare le indicazioni dell’ordinanza prefettizia emanata questa sera".

