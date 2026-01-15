Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Coppa Italia

Fiorentina-Como: martedì 27 gennaio alle 21.00 su Italia 1

Una città pronta a difendere la propria squadra, con orgoglio e carattere: la Fiorentina di Vanoli ospita la rivelazione Como negli ottavi di finale Coppa Italia, martedì 27 gennaio alle 21.00 su Italia 1 e Mediaset Infinity.

15 Gen 2026 - 15:29
00:25 

Ultimi video

03:39
Baroni: "La strada è tracciata, ora pensiamo a migliorarci"

Baroni: "La strada è tracciata, ora pensiamo a migliorarci"

00:25
Fiorentina-Como: martedì 27 gennaio alle 21.00 su Italia 1

Fiorentina-Como: martedì 27 gennaio alle 21.00 su Italia 1

02:03
Le Pagelle di Roma-Torino

Le Pagelle di Roma-Torino

01:28
Cesari: "Esame superato per Bonacina"

Cesari: "Esame superato per Bonacina"

02:15
Gasperini a Panucci: "Forse tu hai notizie che io non ho…"

Gasperini a Panucci: "Forse tu hai notizie che io non ho…"

02:27
Ilkhan: "Sono felicissimo per il mio primo gol al Torino"

Ilkhan: "Sono felicissimo per il mio primo gol al Torino"

02:40
Arena: "Che emozione il gol, non lo dimenticherò mai"

Arena: "Che emozione il gol, non lo dimenticherò mai"

07:11
Gasperini: "Mi aspettavo qualcosa dal mercato a luglio, non ora"

Gasperini: "Mi aspettavo qualcosa dal mercato a luglio, non ora"

03:41
Arena: "Spero di giocare ancora, con Gasperini si impara tanto"

Arena: "Spero di giocare ancora, con Gasperini si impara tanto"

04:08
Roma-Torino 2-3: gli highlights

Roma-Torino 2-3: gli highlights

00:55
Cosmi: "Arena in dieci minuti ha fatto più di Dovbyk"

Cosmi: "Arena in dieci minuti ha fatto più di Dovbyk"

06:00
Baroni: "Più fiduciosi dopo questa vittoria"

Baroni: "Più fiduciosi dopo questa vittoria"

07:13
Gasperini: "Arena? Ragioniamo in prospettiva"

Gasperini: "Arena? Ragioniamo in prospettiva"

01:34
Adams e Vlašic: "Abbiamo dimostrato di essere forti"

Adams e Vlašic: "Abbiamo dimostrato di essere forti"

01:44:17
Roma-Torino: partita integrale

Roma-Torino: partita integrale

03:39
Baroni: "La strada è tracciata, ora pensiamo a migliorarci"

Baroni: "La strada è tracciata, ora pensiamo a migliorarci"

I più visti di Coppa Italia

Ranieri: "Raspadori? Non ha mai voluto parlare con noi e allora abbiamo desistito"

Il giovane Arena trova il pari e manda in delirio i giallorossi, Roma-Torino 2-2

Il giovane Arena trova il pari e manda in delirio i giallorossi: Roma-Torino 2-2

Il sogno di Arena: debutta e segna all'Olimpico a 16 anni. Ecco chi è il talentino di Gasp

Roma-Torino 2-3: gli highlights

Roma-Torino 2-3: gli highlights

Coppa Italia, il calendario dei quarti di finale: apre Inter-Torino, poi Juve e Napoli

Coppa Italia, il tabellone degli ottavi e gli incroci ai quarti