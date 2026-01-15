Fiorentina-Como: martedì 27 gennaio alle 21.00 su Italia 1
Una città pronta a difendere la propria squadra, con orgoglio e carattere: la Fiorentina di Vanoli ospita la rivelazione Como negli ottavi di finale Coppa Italia, martedì 27 gennaio alle 21.00 su Italia 1 e Mediaset Infinity.
