Europa League, la trasferta dei tifosi del Paok si trasforma in tragedia: sette morti in un incidente
La trasferta verso Lione di un gruppo di dieci tifosi del Paok si è trasformata in una vera e propria tragedia. A Timisoara, in Romania, dopo un sorpasso pericoloso, il van su cui viaggiavano i supporter greci si è schiantato contro un'autocisterna: sette di loro sono morti sul colpo, mentre uno dei tre feriti è attualmente in gravi condizioni all'ospedale di Lugoj. Il Paok Salonnico è impegnato giovedì sera sul campo del Lione per l'ultima giornata della League Phase di Europa League.
"Sono stato informato del tragico incidente in Romania, costato la vita a sette giovani connazionali. Il governo greco e la nostra ambasciata sono in stretto coordinamento con le autorità locali, fornendo ogni possibile forma di supporto", ha dichiarato il Primo Ministro Kyriakos Mitsotakis. Il Paok era in contatto diretto con il governo, coordinando il supporto alle famiglie e ai tifosi feriti e inviando rappresentanti del club in Romania. Le associazioni di tifosi dei club rivali Olympiakos, Panathinaikos, Aris e altri hanno inviato messaggi di unità e condoglianze.