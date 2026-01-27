Europa League, la trasferta dei tifosi del Paok si trasforma in tragedia: sette morti in un incidente

"Sono stato informato del tragico incidente in Romania, costato la vita a sette giovani connazionali. Il governo greco e la nostra ambasciata sono in stretto coordinamento con le autorità locali, fornendo ogni possibile forma di supporto", ha dichiarato il Primo Ministro Kyriakos Mitsotakis. Il Paok era in contatto diretto con il governo, coordinando il supporto alle famiglie e ai tifosi feriti e inviando rappresentanti del club in Romania. Le associazioni di tifosi dei club rivali Olympiakos, Panathinaikos, Aris e altri hanno inviato messaggi di unità e condoglianze.