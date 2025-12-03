Logo SportMediaset

MANOVRE ROSSONERE

Gimenez verso l'addio, Milan su Fullkrug e Pellegrino ma l'agente del Bebote nega: "Non esiste"

Rafaela Pimenta sostiene che l'attaccante resterà. I rossoneri, comunque, sono a caccia di una punta

di Redazione
03 Dic 2025 - 10:38
Santi Gimenez potrebbe lasciare il Milan già a gennaio. Infortunio a parte, non è contento di come si sono messe le cose in casa rossonera, con Allegri che ha in testa la coppia Leao-Pulisic per l'attacco, con Nkunku come alternativa, e pensa a una punta potente per la prossima sessione di mercato. Il messicano piace in Premier, Sunderland e West Ham, e la soluzione inglese è gradita al giocatore. A stoppare l'ipotesi addio, però, arrivano le parole di Rafaela Pimenta, l'agente del Bebote, a Espn: "Se la Premier lo desidera, non mi sorprende che lo desideri. Che ci sia uno, due o tre club interessati mi sembra normale, ma l’idea che lasci il Milan non esiste. Santi è arrivato a gennaio al Milan, ed è arrivato in un Milan che non era primo in classifica, per non dire che era in difficoltà. Tutti i fatti, i messaggi, le parole che ho avuto dal Milan sono sempre state positive. Non c’è stato un solo momento in cui il Milan mi abbia detto che qualcosa non andava. Ogni volta che la stampa parla troppo, io chiamo il Milan, e il Milan mi risponde sempre: 'No, siamo tranquilli, tutto bene, grazie'”.

Il Milan, in ogni caso, si sta muovendo per un'alternativa. Nel taccuino rossonero ci sono vari nomi, tra cui quello di Niclas Fullkrug, attaccante 32enne tedesco che già l'anno scorso era stato accostato al club di via Rossi. Il suo minutaggio al West Ham si è ridotto e il giocatore vorrebbe riconquistarsi la Nazionale in vista del Mondiale. L'altro nome forte, come scrive il Corriere della Sera, è quello di Pellegrino, attaccante del Parma e protagonista dell'inizio di stagione degli emiliani. L'argentino, che supera in statura il metro e novanta, sarebbe il giocatore ideale per far salire la squadra e garantire una buona continuità di rendimento in mezzo all'area. Da valutare però quanto la società gialloblù abbia intenzione di perdere uno dei suoi elementi più importanti per la lotta salvezza.

