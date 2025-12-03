Gimenez verso l'addio, Milan su Fullkrug e Pellegrino ma l'agente del Bebote nega: "Non esiste"

Santi Gimenez potrebbe lasciare il Milan già a gennaio. Infortunio a parte, non è contento di come si sono messe le cose in casa rossonera, con Allegri che ha in testa la coppia Leao-Pulisic per l'attacco, con Nkunku come alternativa, e pensa a una punta potente per la prossima sessione di mercato. Il messicano piace in Premier, Sunderland e West Ham, e la soluzione inglese è gradita al giocatore. A stoppare l'ipotesi addio, però, arrivano le parole di Rafaela Pimenta, l'agente del Bebote, a Espn: "Se la Premier lo desidera, non mi sorprende che lo desideri. Che ci sia uno, due o tre club interessati mi sembra normale, ma l’idea che lasci il Milan non esiste. Santi è arrivato a gennaio al Milan, ed è arrivato in un Milan che non era primo in classifica, per non dire che era in difficoltà. Tutti i fatti, i messaggi, le parole che ho avuto dal Milan sono sempre state positive. Non c’è stato un solo momento in cui il Milan mi abbia detto che qualcosa non andava. Ogni volta che la stampa parla troppo, io chiamo il Milan, e il Milan mi risponde sempre: 'No, siamo tranquilli, tutto bene, grazie'”.