Milan, Chukwueze incanta con il Fulham: doppietta al City. E il riscatto da 30 milioni si avvicina

Giusto per dare un'idea nel turno infrasettimanale l'ex rossonero ha messo a segno una doppietta contro il City di Guardiola e Haaland. Due bei gol con tiri da fuori che arrivano dopo altrettanti assist consecutivi, contro Tottenham e Sunderland. Chuku ha quindi messo a referto gol o assist in tutte le ultime quattro dei suoi, portando il suo bottino totale a quota 2 gol e 3 assist in 230 minuti in campo. Una clamorosa media di un gol/assist ogni 45 minuti.