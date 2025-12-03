Logo SportMediaset

Milan, Chukwueze incanta con il Fulham: doppietta al City. E il riscatto da 30 milioni si avvicina

L'esterno nigeriano continua a fare bene in Premier: il club londinese sempre più deciso a investire su di lui

di Redazione
03 Dic 2025 - 11:01

Samuel Chukwueze è già un idolo di Craven Cottage e il Milan inizia a farsi la bocca buona per quei 30 milioni che il Fulham dovrebbe pagare per il suo riscatto. Dopo un avvio complesso, con appena mezz'ora di gioco nelle prime 6 stagionali, l'esterno nigeriano sta lasciando il segno sulla Premier League come forse non gli era riuscito in Serie A.

Giusto per dare un'idea nel turno infrasettimanale l'ex rossonero ha messo a segno una doppietta contro il City di Guardiola e Haaland. Due bei gol con tiri da fuori che arrivano dopo altrettanti assist consecutivi, contro Tottenham e Sunderland. Chuku ha quindi messo a referto gol o assist in tutte le ultime quattro dei suoi, portando il suo bottino totale a quota 2 gol e 3 assist in 230 minuti in campo. Una clamorosa media di un gol/assist ogni 45 minuti. 

Così si spiega l'amore a prima vista scoppiato tra l'ex Milan e i tifosi londinesi che, in puro stile britannico, gli hanno anche già dedicato un coro. Un impatto forse inaspettato per un colpo last minute: Chukwueze infatti è arrivato al Fulham in prestito con diritto di riscatto intorno ai 30 milioni di euro nelle ultime ore del mercato estivo. La dirigenza dei londinesi è estremamente contenta del suo rendimento e sembra sempre più convinta di versare la cifra pattuita nelle casse rossonere. Il Milan vede dunque nel nigeriano un potenziale capitale che potrebbe portare risorse a Milanello per rinforzare ulteriormente la squadra durante il prossimo mercato estivo. 

