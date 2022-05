Juve, ultima chance per non restare a secco: Vlahovic e Chiellini per battere l'Inter

COPPA ITALIA

Allegri studia le mosse di formazione per evitare di chiudere dieci anni di trionfi a mani vuote: Dybala il grande dubbio

Era quella 2010-2011 l'ultima stagione che aveva visto la Juve andare in vacanza senza aver ritoccato la bacheca e oggi, a dieci anni di distanza, i bianconeri rischiano di chiudere un'epopea trionfale. A mani vuote. Dopo 9 scudetti di finale, cinque Coppa Italia e altrettante Supercoppa italiana. Mercoledì sera a Roma, insomma, non c'è in palio solo un trofeo per la Signora. Sarebbe la prima volta con "zero titoli" dopo un lungo periodo di vacche grasse e riabituarsi all'aspro sapore della sconfitta non risulterebbe facile.

Come per Dybala, anche se per motivi diversi, potrebbe essere il giorno del congedo anche per Giorgio Chiellini. Il capitano pare essere al passo d'addio con la Juve, la Nazionale, il calcio giocato. Chi meglio di lui potrebbe guidare la Signora in una delle partite più importanti per rivalità e momento? Per questo Allegri potrebbe preferirlo a Bonucci per fare coppia con De Ligt.

Tra tanti dubbi, comunque, c'è una sola certezza: sarà concesso tutto, tranne che sbagliare. Questa volta più che mai.