Milan-Bologna, da mercoledì in vendita i biglietti per la finale di Roma: ecco prezzi e modalità di vendita

- I possessori di We Are One Card che potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari risultino possessori di We Are One Card. Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon il numero della propria Card, “-“, seguito dalla data di nascita in formato GGMMAAAA per concludere l’acquisto (esempio 027000000000-GGMMAAAA). Saranno ritenute valide le We are One Card sottoscritte entro il 30 aprile 2025.