Finale di Coppa Italia, assalto ai biglietti: in 45mila in coda

Si è aperta questa mattina alle 10 la vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, in programma mercoledì 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Il sito del rivenditore è stato letteralmente preso d'assalto, tanto che, poco dopo l'orario l'apertura della vendita erano più di 44mila i tifosi in attesa di poter mettere le mani su un tagliando per l'atto finale della competizione. I biglietti a disposizione sono circa 60mila, 30mila per squadra.