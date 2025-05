Premier League: Manchester United cade con Brentford, pari Tottenham

Terza sconfitta nelle ultime quattro partite di campionato per il Manchester United, che cade 4-3 in casa del Brentford nel match valido per la 35/a giornata di Premier League. Mount illude i Red Devils, reduci dalle fatiche di Europa League contro l'Athletic Bilbao, poi i padroni di casa ribaltano la partita con l'autorete di Shaw al 27' e la rete di Schade al 33'. Nella ripresa il Brentford dilaga con la doppietta personale di Schade e il sigillo di Wissa, nel finale la squadra di Amorim accorcia le distanze rendendo meno amara la sconfitta con i gol di Garnacho e Diallo. Finiscono invece 1-1 le altre due partite del pomeriggio, West Ham-Tottenham e Brighton-Newcastle.