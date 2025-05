Pisa in Serie A, in migliaia invadono i lungarni del centro con caroselli e cori

La sconfitta di Bari è la più dolce di sempre per il Pisa, che grazie a una cavalcata straordinaria e alla concomitante sconfitta dello Spezia, ha staccato ugualmente la promozione per la Serie A con due giornate d'anticipo. Alla fine del match i lungarni del centro cittadino sono stati invasi da migliaia di pisani. Dallo stadio, i tifosi si sono riversati verso il centro e sui lungarni si intonano cori, sfilano caroselli, e si festeggia. Contento ed emozionato anche il sindaco Michele Conti: "Quella di questa stagione è stata una grande vittoria e sono grandissime le emozioni di oggi soprattutto vedendo i tantissimi giovani che hanno scelto di seguire tutti insieme la partita all'Arena, dove abbiamo allestito cinque maxischermi affinché potessimo vivere tutti una grande gioia. L'euforia di questi ragazzi dimostra quanto l'amore per la nostra squadra e la nostra città attraversi le generazioni".