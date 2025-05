Tajani: "Ricordiamo gli 'Invincibili' del Grande Torino"

"In occasione dell'anniversario della tragedia di Superga, ricordiamo gli 'Invincibili' del Grande Torino". Lo scrive in un post su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che pubblica anche un video in cui dice che "la prima cosa che ho fatto quando ho portato mio figlio allo stadio a Torino, siamo arrivati la mattina, la prima cosa è stata quella di portarlo a Superga, perché lo sport deve insegnare a rispettare tutti i grandi campioni e nessuno si può dimenticare del 'Grande Torino' - ha sottolineato - Lo dice uno che è 100% bianconero, però il Grande Torino rappresenta una parte fondamentale del calcio italiano. Nello sport il rispetto è la cosa fondamentale, riconoscere le capacità degli avversari credo sia una delle basi dello sport".