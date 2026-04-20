Inter-Como Coppa Italia: precedenti, statistiche e numeri
Chivu e Fabregas si giocano l'accesso alla finalissima del 13 maggio a Roma: tutto sulla sfida tra nerazzurri e lariani
L'Inter è imbattuta contro il Como in Coppa Italia, con un bilancio di sei vittorie e quattro pareggi, incluso quello nella sfida di andata di questa edizione. Tra le squadre contro cui i nerazzurri non hanno mai perso nella competizione, solo contro l'Empoli (11 - 10V, 1N) hanno disputato più partite che con i lariani (10, appunto).
Più in generale, il Como non ha vinto nessuna delle ultime 16 partite tra tutte le competizioni contro l’Inter (3N, 13P) e il suo ultimo successo contro i nerazzurri risale al 15 dicembre 1985: 1-0 in Serie A, con gol di Stefano Borgonovo. Dal ritorno dei lariani in Serie A (dal 2024/25), l’Inter è l’avversaria che il Como ha sia affrontato più volte senza vincere tra tutte le competizioni: cinque (1N, 4P), sia perso più match (quattro appunto).
Il Como ha segnato tre gol nel confronto più recente contro l’Inter (3-4 in campionato lo scorso 12 aprile) dopo che i lariani erano rimasti a secco di gol in ciascuna delle precedenti sei sfide contro i nerazzurri tra tutte le competizioni.
Precedenti in casa Inter
Dopo aver perso il primo confronto casalingo contro il Como tra tutte le competizioni (1-2 il 14 maggio 1950 in Serie A), l’Inter è rimasta imbattuta in tutte le successive 16 gare interne contro i lariani, vincendone ben 15 (1N). Da una parte, l’Inter ha segnato in tutte le 17 sfide casalinghe contro il Como tra tutte le competizioni: 47 reti nerazzurre (2.8 di media), dall’altra i lariani potrebbero rimanere a secco di gol in quattro trasferte consecutive contro i meneghini per la prima volta. L'Inter ha giocato due precedenti partite casalinghe contro il Como in Coppa Italia: ha vinto una volta nel 1958 nella fase a gironi e ha pareggiato la gara di andata degli ottavi di finale nel 1991/92, superando poi il turno grazie a una vittoria in trasferta al ritorno.
STATO DI FORMA
- L'Inter (15 fin qui) potrebbe avvicinarsi alla Roma (17) come seconda squadra con più finali di Coppa Italia (davanti solo la Juventus con 22).
- Dall'altra parte, il Como potrebbe diventare la 26ª squadra diversa a disputare la finale nella storia della Coppa Italia.
- L'Inter ha un bilancio perfettamente in equilibrio nelle semifinali di Coppa Italia quando ha pareggiato la gara d'andata: quattro volte è passata e quattro volte è stata eliminata. L'ultima eliminazione risale alla scorsa stagione contro il Milan (sconfitta al ritorno).
- Dopo aver perso cinque delle prime otto gare di ritorno in semifinale in Coppa Italia (3N), l'Inter ha subito solo due sconfitte nelle 15 più recenti (7V, 6N), dal 2003/04 in avanti. I nerazzurri hanno perso la più recente contro il Milan e non ne perdono due di fila dal 1998/99-1999/2000, contro Parma e Cagliari.
- L’Inter ha vinto le ultime tre partite segnando in ciascuna almeno tre gol (12 nel periodo, quattro di media); i nerazzurri potrebbero realizzare almeno tre reti in quattro gare consecutive tra tutte le competizioni per la prima volta dal maggio 2022.
- Il Como ha perso le ultime due partite ufficiali (3-4 contro l’Inter e 1-2 contro il Sassuolo), tante quante nelle precedenti 19 (11V, 6N, 2P) – i lariani potrebbero registrare tre sconfitte di fila tra tutte le competizioni per la prima volta in questa stagione, l’ultima risale al periodo tra gennaio e febbraio 2025.
- Il Como ha anche subito sei gol negli ultimi due match, tanti quanti ne aveva incassati nelle precedenti nove gare tra tutte le competizioni.
- Il Como è imbattuto nelle ultime tre trasferte di Coppa Italia (una vittoria e due pareggi - di questi un passaggio e un'eliminazione ai rigori), dopo aver registrato solamente un pareggio e subito ben 11 sconfitte nelle precedenti 12 gare esterne della competizione.
STATISTICHE GENERALI
- Il Como è la seconda miglior difesa della Serie A: 28 gol subiti (dietro al Milan con 27) - tuttavia ben otto di queste reti sono state concesse contro l’Inter (29%).
- Como (otto) e Inter (quattro) sono le squadre che hanno realizzato il maggior numero di gol nel corso del primo tempo in questa Coppa Italia. Tuttavia, mentre i lariani ne hanno concessi due nella prima frazione, i nerazzurri non ne hanno subito nessuno.
- Dagli ottavi di finale in avanti di questa Coppa Italia, solamente il Bologna (5.5) ha subito in media meno tiri a partita rispetto al Como (5.7); tuttavia, il valore degli Expected Goals contro del Como (1.2) è la metà di quello del Bologna (2.4).
- Dagli ottavi di finale in avanti in questa Coppa Italia, l'Inter (quattro) e il Como (cinque) sono le due squadre con più tiri in seguito a un recupero offensivo. I nerazzurri guidano la classifica generale con 28 recuperi offensivi totali, mentre i lariani ne annoverano 18 (dietro solo all'Atalanta a 26).
- Inter (13.4%) e Como (12.0%) sono le due squadre con la percentuale realizzativa più alta in questa stagione di Serie A.
- Si sfidano in questo match le due migliori squadre per gol realizzati da fuori area in questa Serie A: Inter (12) e Como (10).
- Como (61.7%) e Inter (59.4%) sono le due squadre che hanno registrato la percentuale di possesso palla più alta nel campionato in corso.
- Como (otto) e Inter (sei, al pari del Bologna) sono due delle tre squadre che hanno segnato più reti in seguito a recuperi offensivi in questa stagione di Serie A.
FOCUS GIOCATORI
- Sfida tra due dei tre centrocampisti di Serie A in doppia cifra di gol in questa stagione tra tutte le competizioni: Nico Paz (13) e Hakan Çalhanoglu 10), insieme a loro Scott McTominay (12).
- Più nel dettaglio, Nico Paz, Hakan Çalhanoglu e Piotr Zielinski sono i tre calciatori di Serie A che hanno realizzato più gol da fuori area (tutti a quota cinque) in questa stagione tra tutte le competizioni.
- L'Inter è la squadra con più giocatori (tre - Andy Diouf, Ange-Yoan Bonny e Marcus Thuram) ad aver segnato almeno due gol in questa edizione della Coppa Italia. L'ultima volta che i nerazzurri hanno avuto almeno quattro giocatori con due o più reti nella stessa edizione della competizione è stata nel 2007/08 (Hernán Crespo, Mario Balotelli, Julio Cruz e Pelé).
- Tre dei quattro giocatori di Serie A che hanno preso parte ad almeno 20 gol da inizio agosto tra tutte le competizioni giocano nell’Inter: Lautaro Martínez (24 – 20G+4A), Marcus Thuram (23 – 16G+7A) e Federico Dimarco (22 – 7G+15A), l’altro è Kenan Yildiz (20 – 11G+9A).
- Con la rete contro il Cagliari nell’ultimo match disputato in campionato, Marcus Thuram ha segnato in tre presenze di fila per la prima volta con la maglia dell’Inter tra tutte le competizioni. La prossima sarù la 50ª rete all-comps del francese con la maglia nerazzurra.
- Marcus Thuram ha segnato 11 gol in questa Serie A, superando le 10 marcature nel massimo campionato per la terza stagione consecutiva con l'Inter; in precedenza solo due giocatori stranieri erano riusciti a superare i 10 gol in ciascuna delle loro prime tre stagioni con il club nel torneo: Zlatan Ibrahimovic e Stefano Nyers (in ciascuna delle prime cinque quest'ultimo).
- Marcus Thuram ha segnato quattro reti in quattro sfide contro il Como tra tutte le competizioni, inclusa una doppietta lo scorso 12 aprile in Serie A; solo contro il Torino (sei) ha realizzato più gol con la maglia dell’Inter in gare ufficiali.
- Includendo anche il Mondiale per Club, Francesco Pio Esposito è il giocatore più giovane ad aver realizzato almeno 10 gol (esattamente 10 per il classe 2005) in questa stagione tra le formazioni di Serie A tra tutte le competizioni.
- Federico Dimarco (22 – 7G+15A) e Alessandro Bastoni (otto – 2G+6A) sono due dei tre difensori della Serie A che hanno preso parte a più gol dallo scorso agosto tra tutte le competizioni; a quota otto anche Leonardo Spinazzola (3G+5A).
- Dal suo arrivo all’Inter (dal 2021/22), Denzel Dumfries è il difensore di Serie A che ha segnato più reti tra tutte le competizioni: 27.
- Nicolò Barella ha preso parte ad almeno un gol in tutte le sue ultime cinque presenze con l’Inter tra tutte le competizioni (2G+3A), l’ultimo centrocampista nerazzurro che è stato coinvolto in una rete in sei partite ufficiali di fila è Ivan Perisic tra maggio e settembre 2017.
- Nicolò Barella, che ha disputato 16 match in Serie B con la maglia del Como tra gennaio e maggio 2016, non ha ancora giocato in questa edizione della Coppa Italia.
- Dopo la doppietta contro il Como e l’assist contro il Cagliari, Denzel Dumfries potrebbe prendere parte ad una rete in tre presenze di fila per la prima volta con la maglia dell’Inter tra tutte le competizioni.
- Piotr Zielinski ha realizzato sette gol in questa stagione tra tutte le competizioni, solo due volte ha fatto meglio in carriera: otto nel 2021/22 e 10 nel 2020/21.
- Con 50 reti, Zielinski è diventato il miglior marcatore polacco in solitaria nella storia della Serie A, superato Arkadiusz Milik (49).
- Il Como è l’unica avversaria contro cui Carlos Augusto ha segnato più di un gol con l’Inter tra tutte le competizioni: due, tra cui la sua ultima rete con i nerazzurri (6 dicembre 2025 in campionato).
- Solo David Raya (23) ha registrato più clean sheet di Yann Sommer (18) e Jean Butez (17, al pari di Mile Svilar) tra i portieri dei Big-5 campionati europei dallo scorso agosto tra tutte le competizioni.
- Nico Paz è uno dei soli due centrocampisti nei Big-5 campionati europei in corso ad avere segnato più di cinque reti sia casalinghe che in trasferta in questa stagione (6+6 in Serie A) – l’altro è Morgan Gibbs-White (6+6 in Premier League).
- Tra i giocatori del Como, Tasos Douvikas è il miglior marcatore in questa Coppa Italia (tre reti) e quello che ha realizzato più gol tra tutte le competizioni nel 2025/26 (14).
- Solo Tasos Douvikas (quattro – 3G+1A) ha preso parte a più reti di Jesús Rodríguez (tre – 2G+1A) e Marcus Thuram (2G+1A) nella Coppa Italia 2025/26 tra le formazioni di Serie A (a quota tre anche Pasalic, Pellegrino e Vlasic).
- Nico Paz ha effettuato sia più tiri totali (otto) che più tiri nello specchio (quattro) rispetto a qualsiasi altro giocatore in questa Coppa Italia dagli ottavi di finale in avanti, sebbene abbia segnato una sola rete.
- Jesús Rodríguez (classe 2005) ha fornito otto passaggi vincenti in questa stagione tra tutte le competizioni e tra i giocatori dei Big-5 campionati europei che ne hanno serviti almeno lo stesso numero, solo Lamine Yamal (17 – classe 2007) e Bazoumana Touré (otto, classe 2006) sono più giovani.
- Nell’anno solare 2026, solo Weston McKennie (11) ha preso parte a più gol di Martin Baturina (nove – 6G+3A – al pari di Mario Pasalic) tra i centrocampisti della Serie A tra tutte le competizioni.
- Álvaro Morata ha realizzato un solo gol in 25 presenze con la maglia del Como tra tutte le competizioni: proprio in Coppa Italia, lo scorso 27 gennaio contro la Fiorentina.
- La prossima sarà la 50ª presenza di Maxence Caqueret con la maglia del Como tra tutte le competizioni.