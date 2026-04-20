Inter-Como Coppa Italia: precedenti, statistiche e numeri

Più in generale, il Como non ha vinto nessuna delle ultime 16 partite tra tutte le competizioni contro l’Inter (3N, 13P) e il suo ultimo successo contro i nerazzurri risale al 15 dicembre 1985: 1-0 in Serie A, con gol di Stefano Borgonovo. Dal ritorno dei lariani in Serie A (dal 2024/25), l’Inter è l’avversaria che il Como ha sia affrontato più volte senza vincere tra tutte le competizioni: cinque (1N, 4P), sia perso più match (quattro appunto).