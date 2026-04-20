Montella: "Senza Calhanoglu perdi un pezzo di squadra"
"Senza Calhanoglu, perdi un pezzo di squadra". Il ct della Nazionale turca, Vincenzo Montella, ha spiegato cosa si perde senza Hakan Calhanoglu in squadra (il centrocampista è stato assente per diverse giornate in questo campionato per infortunio). "L'avevo capito quando allenavo la Fiorentina con Pizarro - ha spiegato a Sky - . Il problema non è che non ce l'hai tu come allenatore, ma non ce l'ha la squadra. I giocatori dell'Inter si appoggiano su di lui: dà i tempi, quando accelerare, quando rallentare. In Nazionale è lo stesso. Il problema grande non è che non ce l'hai, ma che senza di lui perdi un pezzo di squadra. I compagni si sentono meno sicuri".