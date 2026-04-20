Montella: "Senza Calhanoglu perdi un pezzo di squadra"

20 Apr 2026 - 12:25

"Senza Calhanoglu, perdi un pezzo di squadra". Il ct della Nazionale turca, Vincenzo Montella, ha spiegato cosa si perde senza Hakan Calhanoglu in squadra (il centrocampista è stato assente per diverse giornate in questo campionato per infortunio). "L'avevo capito quando allenavo la Fiorentina con Pizarro - ha spiegato a Sky - . Il problema non è che non ce l'hai tu come allenatore, ma non ce l'ha la squadra. I giocatori dell'Inter si appoggiano su di lui: dà i tempi, quando accelerare, quando rallentare. In Nazionale è lo stesso. Il problema grande non è che non ce l'hai, ma che senza di lui perdi un pezzo di squadra. I compagni si sentono meno sicuri".

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