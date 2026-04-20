Maifredi: "Ora Spalletti può arrivare anche secondo, Bologna depresso"

20 Apr 2026 - 12:05

"Ha vinto la squadra con più entusiasmo. Si sono affrontate con uno spirito diverso: la Juve in fiducia dopo una serie di ottime gare, il Bologna depresso, quando non arrivano i risultati e quando viene eliminato un po' da tutte le partite cala l'animus pugnandi. Era un partita scontata, anche se il Bologna ha provato, ma era troppo più forte la Juventus". Così Gigi Maifredi, ex allenatore di Juventus e Bologna, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sulla sfida di ieri allo Stadium, vinta dai bianconeri per 2-0. "La Juve può ripartire da David e Vlahovic? Ritengo che David sia un ottimo giocatore, fa giocare bene la squadra. Quando tocca la palla, non è mai banale. Non è un ariete, quello che è Vlahovic. Credo che il valore di Vlahovic sia lampante, nonostante i tanti problemi di quest'anno. Se lui però ha la voglia di rimanere alla Juve", ha aggiunto. "Dopo una partenza un po' tribolata, con Spalletti si è messa a posto, ha fatto giocare la squadra nel modo giusto. Ho sempre detto dall'inizio che la Juve non era così scarsa. Ora potrebbe arrivare anche seconda, tra le tre là davanti è quella che ha più entusiasmo, ha una stima in se stessa tremenda", ha proseguito. Maifredi fa anche un bilancio sul Bologna: "Inutile girarci intorno, il Bologna ha fallito. Dopo l'anno scorso, tutti speravano in un miglioramento. Al di là di certi scampoli di partite, non lo ha fatto vedere. Ma io confido in Sartori, riuscirà a migliorare questa squadra. Se sarà con Italiano, sarà perché Sartori l'avrà giudicato utile alla causa". 

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