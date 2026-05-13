Marotta: "Cresciuti nella mentalità. Chivu? Non può che migliorare"

La decima Coppa Italia porterebbe un'altra "stella" ai nerazzurri, ma il presidente dell'Inter vuole in primis sottolineare i progressi fatti da mister e gruppo.

13 Mag 2026 - 21:00
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Mercoledì 13 maggio 2026, nel pre-partita della sfida valida per la finale di Coppa Italia “Lazio-Inter”, il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha dichiarato in esclusiva a Mediaset: “Quando si disputa una finale sicuramente è sempre una serata splendida, momento di grande emozione che ripaga un po' i sacrifici che la squadra, l'allenatore, un po' tutti hanno sostenuto. Chiaro che noi in questa competizione ci crediamo e abbiamo anche così la speranza di poter proseguire quella che è la decima vittoria, che porterebbe metaforicamente a un’altra stella. Quindi questo è un po' lo spiccio nostro. Credo che la squadra sia motivata al punto giusto. L’aspetto che mi è piaciuto di più durante questa stagione? Ma io credo che da qualche anno che questo gruppo, almeno nella sua maggioranza, è insieme, è passato attraverso vittorie, attraverso sconfitte, però è cresciuto nella mentalità. Io credo che nel calcio la motivazione e l'aspetto psicologico abbiano uno spazio importante. Ecco, da questo punto di vista, quelli che erano ragazzi sono diventati uomini, come si dice, sono diventati dei calciatori che sono capaci di recitare ruoli importanti. Chivu bravo a dare equilibrio dopo la scorsa stagione? Sicuramente questo ci tengo a sottolineare, è lo scudetto di Chivu e della squadra. E Chivu ha recitato un ruolo molto, molto importante, considerando anche che era praticamente la sua prima esperienza nell'Inter, cioè in una grande squadra. E ha dimostrato di avere delle qualità che non possono che migliorare. E quindi questo è di buon auspicio per il futuro suo personale e di conseguenza anche per noi”.

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