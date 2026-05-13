Juve: amichevole con il Basilea dell'ex Liechsteiner il 18 luglio
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Un'altra sfida internazionale per la Juve nel precampionato. Prima di dare il via tour tra Hong Kong, Cina e Perth in Australia, la squadra bianconera andrà in Svizzera per un test amichevole: appuntamento sabato 18 luglio 2026 alle ore 15.30, contro il Basilea allenato dall'ex bianconero Liechsteiner. Le due squadre torneranno così a incrociarsi al St. Jakob-Park a 23 anni di distanza dall'ultimo precedente ufficiale in Champions League datato marzo 2003.