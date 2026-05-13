Cori omofobi contro Guardiola in Champions, il Real Madrid perde il ricorso al Tas

Il Real Madrid ha perso il ricorso contro la Uefa dopo essere stato multato di 35.000 dollari per i cori omofobi intonati dai tifosi contro Pep Guardiola durante una partita di Champions League contro il Manchester City. I giudici del Tribunale Arbitrale dello Sport hanno stabilito che il coro "era di natura gravemente discriminatoria, ben più serio e dannoso di una satira e di uno scherzo accettabili". La sentenza dettagliata del tribunale è stata ora pubblicata, spiegando il rigetto del ricorso da parte dei tre giudici il mese scorso. Il Real Madrid ha ospitato il Manchester City nel febbraio dello scorso anno. Il coro recitava: "Oh Guardiola, sembri tanto magro. Prima era la droga, oggi ti si vede a Chueca", facendo riferimento all'omonimo quartiere di Madrid noto come cuore della comunità LGBTQ+ e tirando anche in ballo l'HIV.