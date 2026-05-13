Atalanta: distrazione alla caviglia destra, campionato finito per Scalvini

Il campionato di Giorgio Scalvini finisce a due giornate dal termine. Il difensore dell'Atalanta ha riportato una distrazione tra il primo e il secondo grado della caviglia destra con interessamento del compartimento articolare laterale. L'infortunio risale a domenica scorsa, durante la partita a San Siro contro il Milan. Il giocatore che l'ha sostituito al 3' del secondo tempo, Odilon Kossounou, uscito dopo 14' per risentimento al flessore destro, è invece ancora in attesa di ulteriori esami.