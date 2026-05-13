Milan, buona notizia per Allegri: Pulisic è tornato in gruppo

Una buona notizia per Max Allegri dall'ultimo allenamento del Milan in vista della trasferta di Marassi contro il Genoa. Christian Pulisic, costretto a saltare all'ultimo la sfida contro l'Atalanta per un problema muscolare al gluteo (ma gli esami avevano già escluso lesioni), è tornato ad allenarsi in gruppo e dunque sarà a disposizione per il match contro gli uomini di De Rossi. Un recupero importante per i rossoneri, che dovranno già fare a meno di Leao, Saelemaeker ed Estupinan, squalificati dal giudice sportivo.