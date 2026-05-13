Inter, Marotta: "Stella d’argento? Non ci pensiamo, l'importante è vincerla"

"La stella sulla maglia in caso di successo? Non ci pensiamo, il regolamento non lo prevede neanche, l'importante è vincere perché è sempre qualcosa di luccicante". Così il presidente dell'Inter Beppe Marotta a Coppa Italia live su Mediaset prima della finale contro la Lazio. "Questo gruppo è insieme da qualche anno, è passato da vittorie e sconfitte, è cresciuto e la motivazione ha sempre uno spazio importante. I ragazzi sono diventati uomini capaci di recitare ruoli importanti", ha dichiarato ancora Marotta. "È stato lo scudetto di Chivu e della squadra, ha recitato un ruolo molto importante alla sua prima esperienza alla guida di una grande squadra. È di buon auspicio per lui e per noi".