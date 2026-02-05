Corsi e ricorsi storici: oggi Atalanta-Juve vale un posto in semifinale

Juve, ecco le maglie per la stagione 2026-2027
La Dea e i bianconeri si sono affrontati due volte in finale. Oggi Spalletti sarà senza Yildiz, Palladino con Raspadori
Dopo Inter-Torino di ieri, oggi toccherà ad Atalanta e Juventus giocarsi un posto per la semifinale di Coppa Italia. Inserite nella parte sinistra del tabellone, la vincente di questa sera affronterà una tra Bologna e Lazio.
Si tratta di una sfida ricca di precedenti, soprattutto in finale. Sia a Reggio Emilia il 19 maggio 2021 sia a Roma il 15 maggio 2024, sono stati i bianconeri ad avere la meglio e la Dea oggi farà di tutto per invertire questo trend negativo. A confermarlo è stato lo stesso Raffaele Palladino ai nostri microfoni: "Sappiamo degli incroci del passato, ma per noi deve essere una gara importante a prescindere. Ci teniamo molto a questa competizione e ad andare avanti, l'obiettivo è giocarsela ed essere competitivi contro una squadra forte".
Lato formazione, il tecnico dell'Atalanta schiererà il migliore 11 titolare e dopo la panchina di Como potrebbe vedersi anche Raspadori. In porta dovrebbe esserci la sicurezza Carnesecchi, mentre davanti Scamacca è favorito su Krstovic con De Ketelaere e l'ex Atletico Madrid a supporto nella trequarti. Nella linea di centrocampo, invece, spazio a Bellanova che dovrebbe tornare per la prima volta titolare dopo l'infortunio.
La probabile formazione dell'Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca.
Per quanto riguarda invece la Juventus, Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Kenan Yildiz. Nella giornata di ieri il turco si è allenato parzialmente in gruppo e oggi partirà per Bergamo, ma non verrà rischiato. L'allenatore cambierà qualcosa in difesa, dove Gatti dovrebbe far rifiatare Bremer, e a centrocampo con Koopmeiners al posto di uno tra Locatelli e Thuram. In attacco ballottaggio tra David e Openda.
La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, Cabal; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, Miretti, McKennie; David.
La Dea avrà il fattore casa dalla sua parte: l’Atalanta ha perso soltanto una delle 10 partite disputate a Bergamo contro la Juventus in Coppa Italia (4V, 5N), vincendo la più recente: 3-0 il 30 gennaio 2019, ai quarti di finale in quel caso. Quella fu anche l’ultima volta in cui i bianconeri disputarono un quarto di finale in trasferta nella competizione.
Il match sarà visibile in esclusiva su Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.it con telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin.
