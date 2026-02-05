Corsi e ricorsi storici: oggi Atalanta-Juve vale un posto in semifinale

Si tratta di una sfida ricca di precedenti, soprattutto in finale. Sia a Reggio Emilia il 19 maggio 2021 sia a Roma il 15 maggio 2024, sono stati i bianconeri ad avere la meglio e la Dea oggi farà di tutto per invertire questo trend negativo. A confermarlo è stato lo stesso Raffaele Palladino ai nostri microfoni: "Sappiamo degli incroci del passato, ma per noi deve essere una gara importante a prescindere. Ci teniamo molto a questa competizione e ad andare avanti, l'obiettivo è giocarsela ed essere competitivi contro una squadra forte".