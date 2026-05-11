Coppa Italia, la finale Lazio-Inter nel ricordo di Sinisa Mihajlovic

La finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma mercoledì 13 (ore 21 su Canale 5), sarà preceduta da un toccante momento in ricordo di Sinisa Mihajlovic, grande ex di entrambe. Ad annunciarlo è stato l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo, intervenuto a "La Politica del Pallone" su Gr Parlamento: "Prima della finale Vieri e Boksic porteranno la Coppa e ci sarà un bel ricordo di Sinisa Mihajlovic, indimenticato giocatore di Lazio e Inter, oltre che grande allenatore a cui pensiamo spesso".