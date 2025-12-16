Sono già tre anni senza Mihajlovic. La moglie sui social: "Parlategli ancora, vi amerà dal cielo"

Oltre ai propri cari e agli amici, ovviamente, non lo possono scordare tutti quelli che hanno avuto a che fare con lui, dal vivo o vedendolo in uno stadio o in televisione. Giocatore di livello altissimo, dotato di un sinistro straordinario, ha saputo trasformarsi da ala sinistra a centrale di difesa con una disinvoltura impressionante. E' diventato un buon allenatore. Il Bologna vincente degli ultimi anni nasce con lui, i giocatori che lo hanno avuto hanno distrutto il luogo comune che fosse solo un gran motivatore, raccontando quanto fosse bravo a leggere le partite in corsa. Ha vinto tanto e ne ha viste ancora di più. Questo suo racconto vale più di mille parole: "Con la guerra non esistevano più i legami familiari. Un mio cugino voleva buttare una bomba in casa, mentre mio padre stava guardando in tv la Stella Rossa di Belgrado". Poco da aggiungere. Dopo aver vissuto esperienze così, tutto il resto non può fare paura. Ha affrontato una malattia che gli è arrivata addosso senza preavviso, che lo ha debilitato ma non abbastanza da fargli guidare la sua squadra e non solo da remoto. Si è presentato in panchina quando tutti i medici gli dicevano di non farlo, seguiva le partite dall'ospedale dando indicazioni ai collaboratori per telefono. Quando se n'è andato se ne sono accorti tutti, anche i meno sensibili e chi non lo poteva sopportare. Era una persona così viva che la sua morte ha fatto un rumore assordante dentro a qualunque cuore. Perché, a volte, un guerriero può insegnare cosa sia l'amore più di chiunque altro.