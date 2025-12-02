Coppa Italia: Juventus-Udinese 2-0, bianconeri ai quarti di finale

Con grande autorità e senza mai soffrire (zero le parate di Di Gregorio), la Juventus va avanti con pieno merito in Coppa Italia dopo una gara praticamente a senso unico, a causa di un atteggiamento davvero troppo rinunciatario dell'Udinese che non punge mai in attacco e in difesa paga un po' di sfortuna (autorete di Palma) e ingenuità (sempre del classe 2008 per il rigore procurato). L'infortunio di Vlahovic ha dato nuova linfa a David, a cui stasera è mancato solo il gol, Yildiz ha confermato di avere sempre una marcia in più e McKennie la sua grande duttilità. Nota stonata l'infortunio di Gatti: in vista del big match di Napoli, Spalletti non ha alternative in difesa.