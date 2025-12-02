Logo SportMediaset

Calcio
Coppa Italia
JUVENTUS-UDINESE 2-0

Coppa Italia: Juventus-Udinese 2-0, bianconeri ai quarti di finale

L'autorete di Palma e il rigore di Locatelli fanno avanzare la Juve: ora la vincente di Atalanta-Genoa

di Andrea Ghislandi
02 Dic 2025 - 23:15
© Getty Images

La Juventus è la prima squadra qualificata per i quarti di Coppa Italia. All'Allianz Stadium, i bianconeri battono 2-0 l'Udinese, in una gara gestita con autorità e dominata in lungo e in largo. A sbloccare il match è un'autorete del classe 2008 Palma che per anticipare David batte in scivolata il proprio portiere Sava. I friulani non riescono mai a pungere in attacco e al 68' Locatelli, entrato al posto dell'infortunato Gatti, non sbaglia dagli 11 mentri un calcio di rigore assegnato dopo un richiamo dal Var per uno step on foot di Palma su Cabal sfuggito a Fourneau. Ora per Spalletti c'è la vincente di Atalanta-Genoa.

Con grande autorità e senza mai soffrire (zero le parate di Di Gregorio), la Juventus va avanti con pieno merito in Coppa Italia dopo una gara praticamente a senso unico, a causa di un atteggiamento davvero troppo rinunciatario dell'Udinese che non punge mai in attacco e in difesa paga un po' di sfortuna (autorete di Palma) e ingenuità (sempre del classe 2008 per il rigore procurato). L'infortunio di Vlahovic ha dato nuova linfa a David, a cui stasera è mancato solo il gol, Yildiz ha confermato di avere sempre una marcia in più e McKennie la sua grande duttilità. Nota stonata l'infortunio di Gatti: in vista del big match di Napoli, Spalletti non ha alternative in difesa.

IL TABELLINO
JUVENTUS-UDINESE 2-0
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti (11' st Locatelli), Kelly; Cambiaso, Miretti (29' st Conceiçao), Koopmeiners, Cabal (29' st Joao Mario); McKennie, Yildiz (39' st Zhegrova); David (29' st Openda). A disp.: Scaglia, Mangiapoco, Adzic, Kostic, Thuram, Rouhi, Pedro Felipe. All.: Spalletti
Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Solet (36' st Kristensen), Palma; Ehizibue, Zarraga (14' st Miller), Lovric, Atta (26' st Ekkelenkamp), Zemura; Zaniolo (14' st Bravo), Buksa (26' st Gueye). A disp.: Nunziante, Okoye, Padelli, Goglichidze, Bayo, Kabasele, Camara, Modesto. All.: Runjaic
Arbitro: Fourneau
Marcatori: 23' aut. Palma (J), 23' st rig. Locatelli (J)
Ammoniti: Palma (U)
Espulsi: -
Note: -

LE STATISTICHE
Da quando gli ottavi di finale di Coppa Italia sono tornati in gara secca (2008/09), la Juventus è l'unica squadra ad aver sempre superato questo turno (18/18).

La Juventus ha vinto tre partite consecutive fra tutte le competizioni per la seconda volta in questa stagione (tre anche ad agosto-settembre).

Era dallo scorso 31 agosto (1-0 vs Genoa in Serie A) che la Juventus non vinceva una partita mantenendo la porta inviolata tra tutte le competizioni.

Manuel Locatelli ha segnato con la Juventus tra tutte le competizioni per la prima volta dallo scorso maggio (su rigore anche in quel caso contro il Venezia in Serie A).

La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime 26 partite casalinghe di Coppa Italia (22V, 4N): la serie aperta più lunga di gare interne senza sconfitte tra le squadre attualmente presenti nel torneo.

La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, tanti clean sheet quanti quelli registrati nelle 13 gare precedenti.

L'Udinese ha perso almeno sei trasferte di fila in Coppa Italia per la seconda volta nel torneo (otto tra luglio 1922 e maggio 1941)

Manuel Locatelli ha segnato in casa con la Juventus tra tutte le competizioni per la prima volta dal 26 settembre 2021 (vs la Sampdoria in Serie A).

In questa stagione (Mondiale per Club escluso), solo il Pisa (quattro) ha segnato più gol della Juventus su rigore tra le squadre di Serie A in tutte le competizioni (tre, come Inter, Fiorentina, Napoli e Bologna).

Era da gennaio 2024 (Milik vs Frosinone) che la Juventus non segnava su rigore in Coppa Italia.

La Juventus è la squadra che ha segnato più reti negli ottavi di finale di Coppa Italia (162) e quella che ha ottenuto più clean sheet nei tempi regolamentari in questa fase del torneo (27).

Weston McKennie ha raggiunto le 200 presenze in tutte le competizioni con la Juventus, dal suo esordio in bianconero (2020/21) è il secondo giocatore a tagliare questo traguardo col club dopo Manuel Locatelli (201).

Oier Zarraga ha raggiunto le 50 presenze in tutte le competizioni con l'Udinese.

02:38
Chiellini: "Futuro di Yildiz e Vlahovic? C'è ancora tempo..."

00:44
Runjaic: "Non è mai facile giocare qui"

02:36
Gol annullato a David: le immagini esclusive ribaltano la moviola

01:25
Kalulu: "Risultati che ridanno fiducia"

02:12
Palma: "Yildiz è tra i migliori in Italia"

02:02
Le Pagelle di Juventus-Udinese

03:55
Juventus-Udinese 2-0: gli highlights

08:39
Spalletti: "Bene tutto, sempre in equilibrio"

02:29
McKennie e Koopmeiners: "Vittoria importante, ora andiamo avanti"

01:48:43
Juventus-Udinese: partita integrale

02:18
96' | Gol annullato a Openda dal Var (Juventus-Udinese 2-0)

02:05
68' | Gol di Locatelli (Juventus-Udinese 2-0)

02:48
67' | Il Var concede il rigore alla Juventus (Juventus-Udinese 1-0)

01:33
23' | Autogol di Palma (Juventus-Udinese 1-0)

02:33
Nani: "Per Zaniolo è soltanto l'inizio"

02:38
Chiellini: "Futuro di Yildiz e Vlahovic? C'è ancora tempo..."

