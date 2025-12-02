Logo SportMediaset

Calcio
Coppa Italia
LE PAGELLE DI JUVE-UDINESE

Juventus-Udinese, le pagelle: David dà segnali di ripresa, McKennie usato sicuro

I voti e i giudizi della sfida dello Stadium: Gatti sfortunato, Palma sciagurato

di Andrea Ghislandi
02 Dic 2025 - 23:51
© Getty Images

© Getty Images

JUVENTUS (3-4-2-1)
Di Gregorio sv - Serata da spettatore non pagante, nemmeno una parata.
Kalulu 6,5 - L'Udinese attacca davvero poco e dalle sue parti non ci sono mai problemi.
Gatti 6 - Ritrova una maglia da titolare dopo un mese e ha vita facile con Buksa. Sfortunato perché un problema al ginocchio lo costringe ad alzare bandiera bianca. (11' st Locatelli 6,5 - Freddo dal dischetto per il gol che chiude in anticipo la contesa).
Kelly 6 - Stesso discorso per i compagni di reparto: Udinese troppo rinunciataria e zero patemi.
Cambiaso 6 - Contro un'Udinese così non deve alzare i giri del motore e può gestire anche la fatica in vista del Napoli.
Miretti 6 - Gara attenta e ordinata da regista. Sta rientrando piano piano in condizione dopo essere stato a lungo ai box. (29' st Conceiçao 6 - Entra a gara ormai in cassaforte).
Koopmeiners 6 - Parte a centrocampo e finisce braccetto di difesa dopo l'infortunio di Gatti. Nulla di eccezionale ma con lui la cura Spalletti sembra funzionare.
Cabal 6 - Spalletti lo riprende diverse volte nel primo tempo. Si procura il rigore subendo il pestone da Palma. (29' st Joao Mario 6 - Regala a Openda l'assist del 3-0, ma il Var lo cancella per un pezzo piede in fuorigioco).
McKennie 7,5 - Ovunque lo metti, l'americano non tradisce mai. Suo il perfetto cross in rasoterra da cui nasce il l'autorete. Poi tanta corsa, recuperi e inserimenti, oltre a sfiorare il 2-0.
Yildiz 6,5 - Quando si accende e parte da sinistra non lo ferma nessuno. La solita grande tecnica, manca solo un po' di precisione nella conclusione. (39' st Zhegrova sv - Sprazzi della sua classe).
David 7 - Il canadese dà grandi segnali di crescita e disputa una delle migliori gara con la Juve. C'è anche il suo zampino nell'autogol di Palma, lavora e bene per la squadra. Un fuorigioco millimetrico gli nega un gran gol da posizione defilata. (29' st Openda 6 - I compagni fanno di tutto epr farlo segnare, Joao Mario ci riesce nel recupero ma mezzo piede in fuorigioco vanifica tutto).

All.: Spalletti 6,5

UDINESE (3-5-2): Sava 6; Bertola 6, Solet 6 (36' st Kristensen sv), Palma 4,5; Ehizibue 5,5, Zarraga 5, Lovric 5,5, Atta 5,5 (26' st Ekkelenkamp 5,5), Zemura 5,5; Zaniolo 5, Buksa 5 (26' st Gueye 5). All.: Runjaic 5

02:38
Chiellini: "Futuro di Yildiz e Vlahovic? C'è ancora tempo..."

Runjaic: "Non è mai facile giocare qui"

Gol annullato a David: le immagini esclusive ribaltano la moviola

Kalulu: "Risultati che ridanno fiducia"

Palma: "Yildiz è tra i migliori in Italia"

Le Pagelle di Juventus-Udinese

Le pagelle di Piantanida: Yildiz "mette" ansia, David fa gemere il torchio

Juventus-Udinese 2-0: gli highlights

Spalletti: "Bene tutto, sempre in equilibrio"

McKennie e Koopmeiners: "Vittoria importante, ora andiamo avanti"

Juventus-Udinese: partita integrale

96' | Gol annullato a Openda dal Var (Juventus-Udinese 2-0)

Coppa Italia: gol annullato a Openda dal Var, Juventus-Udinese 2-0

68' | Gol di Locatelli (Juventus-Udinese 2-0)

Coppa Italia: gol di Locatelli su rigore, Juventus-Udinese 2-0

67' | Il Var concede il rigore alla Juventus (Juventus-Udinese 1-0)

Coppa Italia: il Var concede il rigore alla Juventus

23' | Autogol di Palma (Juventus-Udinese 1-0)

Coppa Italia: autogol di Palma, Juventus-Udinese 1-0

Nani: "Per Zaniolo è soltanto l'inizio"

Nani: "Per Zaniolo è soltanto l'inizio"

Chiellini: "Futuro di Yildiz e Vlahovic? C'è ancora tempo..."

