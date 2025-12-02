Juventus-Udinese, le pagelle: David dà segnali di ripresa, McKennie usato sicuro

JUVENTUS (3-4-2-1)

Di Gregorio sv - Serata da spettatore non pagante, nemmeno una parata.

Kalulu 6,5 - L'Udinese attacca davvero poco e dalle sue parti non ci sono mai problemi.

Gatti 6 - Ritrova una maglia da titolare dopo un mese e ha vita facile con Buksa. Sfortunato perché un problema al ginocchio lo costringe ad alzare bandiera bianca. (11' st Locatelli 6,5 - Freddo dal dischetto per il gol che chiude in anticipo la contesa).

Kelly 6 - Stesso discorso per i compagni di reparto: Udinese troppo rinunciataria e zero patemi.

Cambiaso 6 - Contro un'Udinese così non deve alzare i giri del motore e può gestire anche la fatica in vista del Napoli.

Miretti 6 - Gara attenta e ordinata da regista. Sta rientrando piano piano in condizione dopo essere stato a lungo ai box. (29' st Conceiçao 6 - Entra a gara ormai in cassaforte).

Koopmeiners 6 - Parte a centrocampo e finisce braccetto di difesa dopo l'infortunio di Gatti. Nulla di eccezionale ma con lui la cura Spalletti sembra funzionare.

Cabal 6 - Spalletti lo riprende diverse volte nel primo tempo. Si procura il rigore subendo il pestone da Palma. (29' st Joao Mario 6 - Regala a Openda l'assist del 3-0, ma il Var lo cancella per un pezzo piede in fuorigioco).

McKennie 7,5 - Ovunque lo metti, l'americano non tradisce mai. Suo il perfetto cross in rasoterra da cui nasce il l'autorete. Poi tanta corsa, recuperi e inserimenti, oltre a sfiorare il 2-0.

Yildiz 6,5 - Quando si accende e parte da sinistra non lo ferma nessuno. La solita grande tecnica, manca solo un po' di precisione nella conclusione. (39' st Zhegrova sv - Sprazzi della sua classe).

David 7 - Il canadese dà grandi segnali di crescita e disputa una delle migliori gara con la Juve. C'è anche il suo zampino nell'autogol di Palma, lavora e bene per la squadra. Un fuorigioco millimetrico gli nega un gran gol da posizione defilata. (29' st Openda 6 - I compagni fanno di tutto epr farlo segnare, Joao Mario ci riesce nel recupero ma mezzo piede in fuorigioco vanifica tutto).