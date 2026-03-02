Semifinali Coppa Italia 2025/26, le statistiche di Como-Inter e Lazio-Atalanta

Palmares Coppa Italia, i vincitori delle precedenti edizioni
© Getty Images | Roma, 2006/07.
La Coppa Italia 2025/26 arriva al penultimo atto: scopri statistiche, precedenti e numeri di Como-Inter e Lazio-Atalanta
-Dal 1929/30, l'Inter ha vinto 26 delle 38 sfide contro il Como (6N, 6P) tra tutte le competizioni, incluse le sei più recenti tra Serie A e Coppa Italia (le ultime cinque con annesso clean sheet). Solo contro due squadre i nerazzurri hanno collezionato più successi consecutivi mantenendo la porta inviolata nel
periodo: Genoa (sette tra novembre 2018 e agosto 2021) e Lecce (sette da marzo 2023, in corso).
-Como e Inter tornano ad affrontarsi in una gara al di fuori della Serie A 34 anni e 79 giorni dopo l’ultima volta, ovvero dal 14 dicembre 1991 negli ottavi di finale di Coppa Italia; dopo il 2-2 dell’andata del 30 ottobre 1991, i lariani persero poi per 2-1 al ritorno e furono eliminati dalla competizione.
-L’Inter ha vinto cinque delle sette gare disputate in casa del Como in Coppa Italia (2N), incluse le due più recenti; i nerazzurri potrebbero ottenere tre successi consecutivi in trasferta contro il Como per la prima volta nella competizione
-Il Como disputerà solo per la seconda volta nella sua storia una semifinale di Coppa Italia, dopo il duplice confronto con la Sampdoria del 1985/86: dopo l’1-1 dell’andata in casa dei blucerchiati, i lariani vennero eliminati con una sconfitta a tavolino (0-2) nella gara di ritorno (partita sospesa ai supplementari con il risultato fissato sul 2-1 in favore dei lombardi).
-Dopo le vittorie contro Venezia e Torino, l’Inter potrebbe ottenere tre successi consecutivi in un singolo torneo di Coppa Italia per la prima volta dall’edizione 2009/10: cinque di fila in quel caso tra ottavi di finale (dicembre 2009) e finale (maggio 2010 contro la Roma) con José Mourinho in panchina.
-L’Inter ha pareggiato ciascuna delle ultime quattro trasferte di Coppa Italia (tutte in semifinale contro Juventus e Milan tra il 2020/21 e 2024/25) e potrebbe impattare più gare esterne consecutive per la prima volta nella competizione
-L’Inter è la squadra dei maggiori cinque campionati europei che ha vinto il maggior numero di trasferte tra tutte le competizioni mantenendo la porta inviolata in questa stagione: ben 12 volte, comprese sette delle ultime otto (1P).
-Da una parte il Como è la squadra che ha realizzato il maggior numero di gol all’interno dell’area di rigore in questa Coppa Italia (10, tra cui un calcio di rigore); dall’altra, l’Inter (due) è l’unica formazione di Serie A ad aver realizzato più di una rete dalla distanza nel torneo in corso.
-Si affrontano i tre giocatori di Serie A che hanno realizzato il maggior numero di gol da fuori area considerando tutte le competizioni da agosto in avanti: Nico Paz (cinque), Piotr Zielinski (quattro) e Hakan Çalhanoglu (quattro).
-Dopo le reti in Serie A nel dicembre 2024 e nel dicembre 2025, il Como potrebbe diventare soltanto la seconda squadra - dopo il Parma (tre, tutte in campionato) - contro cui Marcus Thuram va a segno nelle prime tre presenze con la maglia dell’Inter contro una singola avversaria considerando tutte le competizioni.
-L’Atalanta ha vinto 42 volte contro la Lazio considerando tutte le competizioni e solo contro il Bologna (47) ed Hellas Verona (43) vanta più successi rispetto che contro i biancocelesti nella sua storia.
-Questo sarà il confronto numero 12 in Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, ma per la prima volta le due squadre si sfideranno nella semifinale della competizione – bergamaschi e capitolini torneranno ad affrontarsi nel torneo per la prima volta dal gennaio 2021 (successo per 3-2 dei nerazzurri nei quarti di finale).
-Dopo i due clean sheets registrati in questo campionato, l’Atalanta potrebbe registrare tre partite di fila senza subire gol contro la Lazio in tutte le competizioni per la prima volta dal periodo maggio 1965-marzo 1966 – quella biancoceleste potrebbe inoltre diventare la terza formazione contro cui la Dea mantiene la porta inviolata in almeno tre incontri in una singola stagione tra Serie A e Coppa Italia, dopo il Cagliari nel 1965/66 e il Pescara nel 2016/17
-L'Atalanta ha evitato la sconfitta in otto delle ultime nove trasferte di Serie A contro la Lazio (4V, 4N), dopo aver perso nove delle 11 precedenti (2V) – tuttavia, non l’ha mai battuta in trasferta in Coppa Italia: nei quattro precedenti all’Olimpico (escluse le finali considerate "campo neutro") sono arrivati tre
successi biancocelesti e un pareggio.
-La Lazio è stata eliminata in due delle ultime tre occasioni in cui ha affrontato le semifinali di Coppa Italia (contro il Milan nel 2017/18 e contro la Juventus nel 2023/24), dopo aver superato questo turno della competizione in sette delle nove occasioni precedenti.
-L’Atalanta si è qualificata alla finale in ciascuna delle ultime tre occasioni in cui ha raggiunto le semifinali di Coppa Italia (edizioni 2018/19, 2020/21 e 2023/24) – tuttavia, in nessuno di questi tre precedenti la Dea ha poi conquistato il trofeo.
-Dopo i successi per 4-0 contro Genoa e per 3-0 contro la Juventus, l’Atalanta potrebbe ottenere almeno tre successi di fila in Coppa Italia per la prima volta dal periodo agosto-novembre 2005 (quattro in quel caso, tutti con clean sheets, sotto la guida di Stefano Colantuono).
-La Lazio ha subito appena cinque gol nelle ultime 15 partite casalinghe disputate in Coppa Italia e mai più di uno a partita nel parziale – dall’edizione 2016/17 solamente Juventus (13) e Torino (11) contano più clean sheet interni nella competizione rispetto ai biancocelesti (10, come Bologna e Milan).
-Quattro degli ultimi cinque gol realizzati in Coppa Italia dalla Lazio sono stati messi a segno da Tijjani Noslin, che ha realizzato anche l’ultimo nel pareggio per 1-1 contro il Bologna nei quarti di finale di questa edizione del torneo – nelle ultime due stagioni nessuno ha segnato più gol dell’olandese nella
competizione (quattro, come Santiago Castro, Tammy Abraham e Roberto Piccoli).
-Dal suo esordio con la maglia dell’Atalanta nella stagione 2018/19, tra i centrocampisti solamente Hakan Çalhanoglu (71) ha segnato più gol considerando tutte le competizioni rispetto a Mario Pasalic (66) – il croato conta due reti contro la Lazio in 13 incroci in carriera in tutte le competizioni, ma nessuno nei sette precedenti con i biancocelesti all’Olimpico.
