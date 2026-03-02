Semifinali Coppa Italia 2025/26, le statistiche di Como-Inter e Lazio-Atalanta

-L’Atalanta ha vinto 42 volte contro la Lazio considerando tutte le competizioni e solo contro il Bologna (47) ed Hellas Verona (43) vanta più successi rispetto che contro i biancocelesti nella sua storia.

-Questo sarà il confronto numero 12 in Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, ma per la prima volta le due squadre si sfideranno nella semifinale della competizione – bergamaschi e capitolini torneranno ad affrontarsi nel torneo per la prima volta dal gennaio 2021 (successo per 3-2 dei nerazzurri nei quarti di finale).

-Dopo i due clean sheets registrati in questo campionato, l’Atalanta potrebbe registrare tre partite di fila senza subire gol contro la Lazio in tutte le competizioni per la prima volta dal periodo maggio 1965-marzo 1966 – quella biancoceleste potrebbe inoltre diventare la terza formazione contro cui la Dea mantiene la porta inviolata in almeno tre incontri in una singola stagione tra Serie A e Coppa Italia, dopo il Cagliari nel 1965/66 e il Pescara nel 2016/17

-L'Atalanta ha evitato la sconfitta in otto delle ultime nove trasferte di Serie A contro la Lazio (4V, 4N), dopo aver perso nove delle 11 precedenti (2V) – tuttavia, non l’ha mai battuta in trasferta in Coppa Italia: nei quattro precedenti all’Olimpico (escluse le finali considerate "campo neutro") sono arrivati tre

successi biancocelesti e un pareggio.

-La Lazio è stata eliminata in due delle ultime tre occasioni in cui ha affrontato le semifinali di Coppa Italia (contro il Milan nel 2017/18 e contro la Juventus nel 2023/24), dopo aver superato questo turno della competizione in sette delle nove occasioni precedenti.

-L’Atalanta si è qualificata alla finale in ciascuna delle ultime tre occasioni in cui ha raggiunto le semifinali di Coppa Italia (edizioni 2018/19, 2020/21 e 2023/24) – tuttavia, in nessuno di questi tre precedenti la Dea ha poi conquistato il trofeo.

-Dopo i successi per 4-0 contro Genoa e per 3-0 contro la Juventus, l’Atalanta potrebbe ottenere almeno tre successi di fila in Coppa Italia per la prima volta dal periodo agosto-novembre 2005 (quattro in quel caso, tutti con clean sheets, sotto la guida di Stefano Colantuono).

-La Lazio ha subito appena cinque gol nelle ultime 15 partite casalinghe disputate in Coppa Italia e mai più di uno a partita nel parziale – dall’edizione 2016/17 solamente Juventus (13) e Torino (11) contano più clean sheet interni nella competizione rispetto ai biancocelesti (10, come Bologna e Milan).

-Quattro degli ultimi cinque gol realizzati in Coppa Italia dalla Lazio sono stati messi a segno da Tijjani Noslin, che ha realizzato anche l’ultimo nel pareggio per 1-1 contro il Bologna nei quarti di finale di questa edizione del torneo – nelle ultime due stagioni nessuno ha segnato più gol dell’olandese nella

competizione (quattro, come Santiago Castro, Tammy Abraham e Roberto Piccoli).

-Dal suo esordio con la maglia dell’Atalanta nella stagione 2018/19, tra i centrocampisti solamente Hakan Çalhanoglu (71) ha segnato più gol considerando tutte le competizioni rispetto a Mario Pasalic (66) – il croato conta due reti contro la Lazio in 13 incroci in carriera in tutte le competizioni, ma nessuno nei sette precedenti con i biancocelesti all’Olimpico.