Coppa Italia: il Parma scopre Lontani nel 2-0 sul Catania. Ok anche il Cagliari

Il Tardini e il Parma si godono l'esplosione di un nuovo e giovane talento italiano, nella prima gara ufficiale del 2026/27. Simone Lontani, classe 2008 acquistato a parametro zero dalla Primavera del Milan, risolve il duello contro il Catania con una doppietta e manda i ducali al turno successivo di Coppa Italia. Avanza e prosegue il suo cammino anche il Cagliari, che sconfigge 1-0 l'Arezzo in una gara nervosa: la risolve Deiola su rigore.



Non ci sono problemi per il Parma, che passa agevolmente il turno in Coppa Italia e scopre una (giovane) stella: Simone Lontani, acquistato dal Milan, debutta con una doppietta nel 2-0 sul Catania. Cuesta schiera i suoi con un modulo ibrido che ha nel classe 2008, ex Primavera rossonera, e in El Bilal Touré (ex Atalanta) le sue punte di diamante. Nei primi minuti i gialloblù faticano a sfondare contro un Catania motivato e ben messo in campo, poi controllano la gara. L'ex Rinaldi evita la rete di Bernabé e Lontani si rende pericoloso, poi la sblocca al 19'. Nasce tutto da un corner, con la torre di Troilo e la deviazione ravvicinata dell'ex milanista per l'1-0. Il Catania reagisce con Leonardi, bloccato da Corvi, ma il Parma è in controllo e raddoppia al 35'. Questa volta nessuno ferma El Bilal Touré, che s'invola e serve Lontani per la doppietta, realizzata con una conclusione al volo. Bernabé sfiora il tris e nella ripresa, dai ritmi bassi, il Catania tenta una rimonta impossibile. Subito due cambi nei rossoazzurri, che sfiorano il gol con Bruzzaniti e Ierardi, ma rischiano ancora di subire il tris. Lo sfiorano Britschgi e Mandela Keita, il cui tiro termina a lato di pochissimo. Nulla da fare dunque per gli etnei, il Parma vince 2-0 e passa il turno: sfiderà la vincente di Cremonese-Sampdoria, in palio gli ottavi contro il Como.