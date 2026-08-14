Coppa Italia: il Parma scopre Lontani nel 2-0 sul Catania. Ok anche il Cagliari

PARMA-CATANIA 2-0
Il Tardini e il Parma si godono l'esplosione di un nuovo e giovane talento italiano, nella prima gara ufficiale del 2026/27. Simone Lontani, classe 2008 acquistato a parametro zero dalla Primavera del Milan, risolve il duello contro il Catania con una doppietta e manda i ducali al turno successivo di Coppa Italia. Avanza e prosegue il suo cammino anche il Cagliari, che sconfigge 1-0 l'Arezzo in una gara nervosa: la risolve Deiola su rigore.
Non ci sono problemi per il Parma, che passa agevolmente il turno in Coppa Italia e scopre una (giovane) stella: Simone Lontani, acquistato dal Milan, debutta con una doppietta nel 2-0 sul Catania. Cuesta schiera i suoi con un modulo ibrido che ha nel classe 2008, ex Primavera rossonera, e in El Bilal Touré (ex Atalanta) le sue punte di diamante. Nei primi minuti i gialloblù faticano a sfondare contro un Catania motivato e ben messo in campo, poi controllano la gara. L'ex Rinaldi evita la rete di Bernabé e Lontani si rende pericoloso, poi la sblocca al 19'. Nasce tutto da un corner, con la torre di Troilo e la deviazione ravvicinata dell'ex milanista per l'1-0. Il Catania reagisce con Leonardi, bloccato da Corvi, ma il Parma è in controllo e raddoppia al 35'. Questa volta nessuno ferma El Bilal Touré, che s'invola e serve Lontani per la doppietta, realizzata con una conclusione al volo. Bernabé sfiora il tris e nella ripresa, dai ritmi bassi, il Catania tenta una rimonta impossibile. Subito due cambi nei rossoazzurri, che sfiorano il gol con Bruzzaniti e Ierardi, ma rischiano ancora di subire il tris. Lo sfiorano Britschgi e Mandela Keita, il cui tiro termina a lato di pochissimo. Nulla da fare dunque per gli etnei, il Parma vince 2-0 e passa il turno: sfiderà la vincente di Cremonese-Sampdoria, in palio gli ottavi contro il Como.
CAGLIARI-AREZZO 1-0
Il nervosismo nel finale non cambia il risultato, e il Cagliari passa a sua volta il turno in Coppa Italia: è 1-0 sull'Arezzo. Pisacane schiera il rombo di centrocampo, con Fazzini alle spalle di Mendy e Trepy, e l'avvio del match è equilibrato. Varela impegna Caprile, subito reattivo in avvio, poi è il Cagliari a prendere il comando delle operazioni. Trepy e capitan Deiola colpiscono il palo per i sardi, che vanno sul dischetto al 19' per una trattenuta su Rodriguez. Proprio Deiola si fa ipnotizzare da Nunziante, ma si deve ribattere per un ingresso anticipato in area: questa volta è gol, 1-0 Cagliari al 22'. Mendy sfiora il bis per i sardi, poi lascia il posto a Borrelli e il Cagliari perde freschezza offensiva con Borrelli. Ci prova dunque nella ripresa l'Arezzo, vicino al gol con Tavernelli e Sala: Caprile c'è. I toscani si vedono negare dal Var un rigore e non riescono a riaprirla, poi è nervosismo nel finale: Maldini sfiora il bis e viene coinvolto in una mini-rissa, rosso per Pisacane. Passa comunque il Cagliari, che sfiderà la vincente di Verona-Entella nel prossimo turno: in ballo gli ottavi contro la Roma.