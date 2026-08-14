Parma, hai scoperto una stella: Simone Lontani fa doppietta in Coppa Italia, chi è il nuovo bomber dei ducali

14 Ago 2026 - 18:51
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Parma-Catania, 19' e 35': due volte Simone Lontani. Il centravanti classe 2008, appena prelevato dal Milan grazie alla lungimiranza della dirigenza ducale, ha messo il proprio timbro sulla Coppa Italia con due reti da rapace d'area. Lontani è un nome noto a chi si occupa di calcio giovanile in Italia. Nativo di Cesena, lo scorso anno con il Milan ha segnato 10 reti in 21 partite nel Primavera1, con un minutaggio totale di 1408': a conti fatti, un gol ogni 140 minuti giocati. Ha esordito e giocato anche nel Milan Futuro in D, 3 presenze. Cuesta lo ha lanciato immediatamente titolare in coppia con il nuovo arrivo El Bilal Touré, che gli ha servito l'assist della seconda rete ai siciliani con un cross perfetto che Lontani ha messo dentro al volo. 181 centimetri, un fisico non colossale ma ancora in crescita, dopo l'addio di Mateo Pellegrino per lui potrebbero aprirsi discrete possibilità di giocare anche in Serie A. 

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