Liverpool, Jeff Bezos ha acquistato ufficialmente una quota di minoranza del club in cordata con altri imprenditori

Corestone Capital Advisors ha presentato le parti e facilitato il loro coinvolgimento nell'ambito della transazione. Allen Overy Shearman Sterling LLP ha svolto il ruolo di consulente legale per FSG e il club, con servizi di supporto forniti da Deloitte. Latham & Watkins LLP ha svolto il ruolo di consulente legale per 1892 Holdings, mentre PricewaterhouseCoopers e Moelis & Company hanno fornito supporto e servizi di consulenza. Orrick, Herrington & Sutcliffe e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton hanno ricoperto il ruolo di consulenti legali per il fondo K5 Sports e il suo principale investitore. Clifford Chance LLP ha svolto il ruolo di consulente legale per EE Capital.