Liverpool, Jeff Bezos ha acquistato ufficialmente una quota di minoranza del club in cordata con altri imprenditori

14 Ago 2026 - 19:14
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Come avevamo preannunciato settimane fa, Jeff Bezos e altri imprenditori di fama mondiale tra cui l'ex Facebook Eduardo Saverin e la famiglia Mittal, hanno acquistato in cordata una quota di minoranza del Liverpool dal Fenway Sports Group, che rimane azionista maggioritario. Sul sito ufficiale dei Reds il comunicato ufficiale:

"Fenway Sports Group (FSG), una società globale di sport, media, intrattenimento e immobiliare, ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo per la vendita di una quota di minoranza nel Liverpool FC a 1892 Holdings, un consorzio guidato e gestito da Amit Bhatia, con investimenti da Amit Bhatia e dai Mittal Family Trusts, K5 Sports (un fondo globale K5). con Jeff Bezos come principale investitore nel fondo K5 Sports e EE Capital, il family office di Elaine ed Eduardo Saverin.

L'investimento strategico sostiene le ambizioni di crescita a lungo termine del Liverpool FC riunendo esperti provenienti da settori globali, tecnologici e di investimento.

I partner del consorzio lavoreranno con FSG e il team di leadership del club per valutare opportunità che valorizzino gli obiettivi del club dentro e fuori dal campo. FSG continua a mantenere la maggioranza della proprietà e il controllo operativo del Liverpool FC.

Mike Gordon, presidente del FSG, ha dichiarato: "Il Liverpool è sempre stato costruito pensando oltre una sola stagione e prendendo decisioni tenendo conto degli interessi a lungo termine del club. Questo approccio continua ad attirare l'interesse di investitori rispettati e leader aziendali di tutto il mondo.

"Mentre valutavamo questa opportunità, è diventato chiaro che Amit e il consorzio condividevano la nostra filosofia a lungo termine e la nostra gratitudine per ciò che rende speciale Liverpool. La loro esperienza e prospettiva completeranno la solida base già costruita, e non vediamo l'ora di lavorare insieme."

Amit Bhatia, a nome di 1892 Holdings, ha dichiarato: "Siamo incredibilmente orgogliosi di investire nel Liverpool Football Club e di farlo insieme a FSG. Abbiamo il massimo rispetto e ammirazione per FSG come proprietari e per tutto ciò che hanno realizzato ad Anfield.

"Essere accolti come partner in un club di questo livello è un enorme privilegio. Stiamo facendo questo investimento perché crediamo profondamente nel Liverpool e nella sua leadership, e non vediamo l'ora di sostenere il successo continuo del club per gli anni a venire."

Corestone Capital Advisors ha presentato le parti e facilitato il loro coinvolgimento nell'ambito della transazione. Allen Overy Shearman Sterling LLP ha svolto il ruolo di consulente legale per FSG e il club, con servizi di supporto forniti da Deloitte. Latham & Watkins LLP ha svolto il ruolo di consulente legale per 1892 Holdings, mentre PricewaterhouseCoopers e Moelis & Company hanno fornito supporto e servizi di consulenza. Orrick, Herrington & Sutcliffe e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton hanno ricoperto il ruolo di consulenti legali per il fondo K5 Sports e il suo principale investitore. Clifford Chance LLP ha svolto il ruolo di consulente legale per EE Capital.

La chiusura della transazione è soggetta alle approvazioni normative e ad altre condizioni di chiusura consuete."

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