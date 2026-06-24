Il tabellone della Coppa Italia 26/27: Juve-Napoli e Milan-Inter possibili semifinali. Il calendario dei trentaduesimi
Dal 14 al 17 agosto il primo turno: in campo anche Lazio, Fiorentina, Torino, Udinese e Sassuolo. Tutti gli appuntamenti
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Lo spettacolo della Coppa Italia Frecciarossa, esclusiva assoluta Mediaset, è pronto a ripartire dal 14 agosto prossimo. Dopo il turno preliminare, le sfide tra Parma e una tra Vicenza e Catania e tra Cagliari e una tra Arezzo e Brescia daranno il via ai trentaduesimi dell'edizione 2026/27. A metà agosto, in campo anche Lazio, Fiorentina, Torino e Udinese.
Coppa Italia Frecciarossa 2026/27, il calendario dei trentaduesimi e le dirette su Mediaset
Parma-Vicenza/Catania, venerdì 14 agosto ore 18. Tv: Canale 20
Cagliari-Arezzo/Union Brescia, venerdì 14 agosto ore 18.30. Tv:Italia 1
Monza-Avellino, venerdì 14 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20
Fiorentina-Benevento/Ravenna, venerdì 14 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1
Catanzaro-Sudtirol, sabato 15 agosto ore 18. Tv: Canale 20
Udinese-Padova, sabato 15 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1
Venezia-Modena, sabato 15 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20
Torino-Carrarese, sabato 15 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1
Frosinone-Juve Stabia, domenica 16 agosto ore 18. Tv: Canale 20
Genoa-Ascoli/Potenza, domenica 16 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1
Hellas Verona-Virtus Entella, domenica 16 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20
Lazio-Mantova, domenica 16 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1
Pisa-Empoli, lunedì 17 agosto ore 18. Tv: Canale 20
Sassuolo-Cesena, lunedì 17 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1
Cremonese-Sampdoria, lunedì 17 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20
Palermo-Lecce, lunedì 17 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1
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Mentre sono stati definiti gli incroci del tabellone anche per quanto riguarda le big, le prime 8 squadre dell'ultimo campionato di Serie A, che entreranno in gioco a partire dagli ottavi di finale tra dicembre 2026 e gennaio 2027.
Da una parte, Inter, Bologna, Milan e Como; dall'altra Roma, Juventus, Atalanta e Napoli. Quindi possibile derby di Milano in semifinale, così come altri big match del calibro di Juventus-Napoli dall'altro lato.
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COPPA ITALIA FRECCIAROSSA 2026/27, TUTTE LE DATE
Turno preliminare: domenica 9 agosto 2026
Trentaduesimi: domenica 16 agosto 2026
Sedicesimi: mercoledì 2 settembre e martedì 15 settembre 2026
Ottavi di finale: mercoledì 2 dicembre, mercoledì 16 dicembre e mercoledì 13 gennaio 2027
Quarti di finale: mercoledì 3 febbraio e mercoledì 10 febbraio 2027
Semifinali: andata mercoledì 3 marzo 2027 e ritorno mercoledì 21 marzo 2027
Finale: mercoledì 19 maggio 2027