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Il tabellone della Coppa Italia 26/27: Juve-Napoli e Milan-Inter possibili semifinali. Il calendario dei trentaduesimi

Dal 14 al 17 agosto il primo turno: in campo anche Lazio, Fiorentina, Torino, Udinese e Sassuolo. Tutti gli appuntamenti

24 Giu 2026 - 18:34
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Lo spettacolo della Coppa Italia Frecciarossa, esclusiva assoluta Mediaset, è pronto a ripartire dal 14 agosto prossimo. Dopo il turno preliminare, le sfide tra Parma e una tra Vicenza e Catania e tra Cagliari e una tra Arezzo e Brescia daranno il via ai trentaduesimi dell'edizione 2026/27. A metà agosto, in campo anche Lazio, Fiorentina, Torino e Udinese.

Coppa Italia Frecciarossa 2026/27, il calendario dei trentaduesimi e le dirette su Mediaset

Parma-Vicenza/Catania, venerdì 14 agosto ore 18. Tv: Canale 20

Cagliari-Arezzo/Union Brescia, venerdì 14 agosto ore 18.30. Tv:Italia 1

Monza-Avellino, venerdì 14 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20

Fiorentina-Benevento/Ravenna, venerdì 14 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

Catanzaro-Sudtirol, sabato 15 agosto ore 18. Tv: Canale 20

Udinese-Padova, sabato 15 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1

Venezia-Modena, sabato 15 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20

Torino-Carrarese, sabato 15 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

Frosinone-Juve Stabia, domenica 16 agosto ore 18. Tv: Canale 20

Genoa-Ascoli/Potenza, domenica 16 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1

Hellas Verona-Virtus Entella, domenica 16 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20

Lazio-Mantova, domenica 16 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

Pisa-Empoli, lunedì 17 agosto ore 18. Tv: Canale 20

Sassuolo-Cesena, lunedì 17 agosto ore 18.30. Tv: Italia 1

Cremonese-Sampdoria, lunedì 17 agosto ore 20.45. Tv: Canale 20

Palermo-Lecce, lunedì 17 agosto ore 21.15. Tv: Italia 1

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Mentre sono stati definiti gli incroci del tabellone anche per quanto riguarda le big, le prime 8 squadre dell'ultimo campionato di Serie A, che entreranno in gioco a partire dagli ottavi di finale tra dicembre 2026 e gennaio 2027. 

Da una parte, Inter, Bologna, Milan e Como; dall'altra Roma, Juventus, Atalanta e Napoli. Quindi possibile derby di Milano in semifinale, così come altri big match del calibro di Juventus-Napoli dall'altro lato. 

© Ufficio Stampa

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COPPA ITALIA FRECCIAROSSA 2026/27, TUTTE LE DATE 

Turno preliminare: domenica 9 agosto 2026

Trentaduesimi: domenica 16 agosto 2026

Sedicesimi: mercoledì 2 settembre e martedì 15 settembre 2026

Ottavi di finale: mercoledì 2 dicembre, mercoledì 16 dicembre e mercoledì 13 gennaio 2027

Quarti di finale: mercoledì 3 febbraio e mercoledì 10 febbraio 2027

Semifinali: andata mercoledì 3 marzo 2027 e ritorno mercoledì 21 marzo 2027

Finale: mercoledì 19 maggio 2027

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