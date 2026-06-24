Il tabellone della Coppa Italia 26/27: Juve-Napoli e Milan-Inter possibili semifinali. Il calendario dei trentaduesimi

Lo spettacolo della Coppa Italia Frecciarossa, esclusiva assoluta Mediaset, è pronto a ripartire dal 14 agosto prossimo. Dopo il turno preliminare, le sfide tra Parma e una tra Vicenza e Catania e tra Cagliari e una tra Arezzo e Brescia daranno il via ai trentaduesimi dell'edizione 2026/27. A metà agosto, in campo anche Lazio, Fiorentina, Torino e Udinese.