Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Parma-Catania: c'è El Bilal Touré subito titolare

Parma e Catania si affrontano nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia: tra i ducali c'è l'esordio ufficiale di El Bilal Touré, il grande colpo di mercato dei Krause. Titolare anche il 2008 ex Milan Simone Lontani.
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Circati; Britschgi, Bernabé, Konaté, Ordoñez, Valeri; Touré, Lontani.
A disposizione: Daffara, Mazzocchi, Ndiaye, Valenti, Thiao, Almqvist, Keita, Frigan, Zuoin, Sorensen, Carboni, Drobnic, Kouda.
CATANIA (4-3-3): Rinaldi; Pagliai, Ierardi, Allegretto, Donnarumma; Jimenez, Quaini, Corbari; Cicerelli, Leonardi, Bruzzaniti.
A disposizione: Vitali, Dini, De Falco, Perrotta, Caturano, Rolfini, Di Tacchio, Raimo, Liguori, Lunetta, Catania, Amendola