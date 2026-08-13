Coppa Italia, domani si parte: Firenze scopre Mastantuono

Tutto il popolo viola aspetta Mastantuono, la febbre sale e sono già oltre 11mila i biglietti venduti, ma per vederlo all’opera ci vorrà un po’ di pazienza. Per il primo impegno ufficiale della stagione Fabio Grosso sembra infatti orientato a confermare il 4-3-2-1 già visto nelle ultime amichevoli, dando continuità al lavoro svolto in queste settimane. Il gioiello proveniente dal Real dovrebbe iniziare in panchina, mentre Oulai parte davanti a Fagioli nel ruolo di regista, sulla destra Jimenez è favorito su Joao Mario e davanti Atta e Gudmundsson dovrebbero agire alle spalle di Moise Kean. Di fronte il Benevento di mister Floro Flores, per cui sarà una partita speciale visto che il figlio è un tesserato viola: "Sarà una grande emozione trovare mio figlio. Farà il raccattapalle, deve ancora fare molta strada. Per me sarà una bellissima emozione”, ha detto il tecnico, che sulla partita ha invece dichiarato: "L'atteggiamento è il fattore più importante. Di fronte abbiamo una grandissima squadra, con un allenatore che più di tutti mi ha dato la voglia di fare questo lavoro. Ha fatto un lavoro mondiale, ha preso calciatori straordinari. Affronteremo una grande squadra, la qualità è tanta. Bisogna avere l'umiltà di una squadra di provincia e con l'umiltà di giocare a calcio, senza perdere ciò che siamo".