Coppa Italia, domani si parte: Firenze scopre Mastantuono

Oltre 11mila biglietti già venduti e tutti quelli che non andranno allo stadio potranno vedere la partita in esclusiva su Italia 1. Firenze e il Franchi sono pronti a dare il benvenuto a Franco Mastantuono e la gara dei 32esimi di Coppa Italia in programma domani sera alle 21.15 contro il Benevento è l’occasione perfetta per far sentire al giovane talento arrivato in prestito dal Real Madrid tutto il calore e l’entusiasmo del popolo viola. C’è curiosità per vedere all’opera l’argentino così come c’è curiosità per le novità arbitrali introdotte per la nuova stagione che faranno il loro esordio ufficiale in occasione di Parma-Catania, in programma alle 18 in esclusiva su Canale 20.
Parma-Catania (ore 18 Canale 20)
Ad aprire la giornata sarà appunto la partita degli uomini di Cuesta, che sono reduci da un precampionato di rivoluzioni con tanti addii e tanti nuovi calciatori da integrare. Il tecnico spagnolo, che ha inaugurato un nuovo percorso tecnico più votato all’attacco, dovrà quindi ricostruire anche un’ossatura di squadra e riparte dal 4-3-3 provato in ritiro con alterne fortune lanciando in attacco il 2003 Matija Frigan, che è arrivato nello scorso mercato estivo dal Westerlo per 10 milioni ma di fatto non ha ancora giocato con i gialloblù per la rottura del legamento crociato anteriore e della lesione del menisco. Durante l'estate il ragazzo, che può giocare sia come prima punta centrale sia come esterno offensivo, ha rinunciato alle vacanze per svolgere un programma di lavoro personalizzato a Fiume ed è pronto a stupire.
Cagliari-Arezzo (ore 18.30 Italia 1)
Archiviate le vicende extracampo che ne hanno agitato il ritiro, per la squadra di Pisacane il debutto in Coppa Italia rappresenta il primo vero test dopo un precampionato caratterizzato da risultati altalenanti e una sorta di prova generale per la prima giornata di campionato contro il Parma. Il tecnico sembra orientato ad affidarsi ai giocatori che conosce meglio, nonostante ci sia grande curiosità per vedere all’opera Daniel Maldini, Kevin Carlos e Aurelio, che dovrebbero partire dalla panchina. L’obiettivo è quello di trovare ritmo, condizione e automatismi in vista dell’inizio del campionato, ma di fronte i sardi troveranno un Arezzo in ottima forma e sulle ali dell’entusiasmo. La squadra di Bucchi, che ha superato il turno preliminare battendo 2-0 l’Union Brescia e quindi ha già una gara ufficiale già nelle gambe, ha vissuto infatti una preparazione esaltante battendo il Napoli 3-1 e perdendo solo 3-2 con l’Atalanta.
Monza-Avellino (ore 20.45 Canale 20)
Alessandro Nesta torna a Monza dopo la parentesi sulla panchina dei brianzoli (3 vittorie, 10 pareggi e 21 sconfitte in 34 partite) e prova a fare lo sgambetto alla sua ex squadra, dove oggi in panchina siede Ivan Juric. Capitan Pessina, non sarà della gara per via di un infortunio rimediato alla spalla, mentre dovrebbero essere almeno quattro i volti nuovi rispetto alla passata stagione che il tecnico ex Atalanta manderà in campo dal 1'. La vincente di questa gara incrocerà nei Sedicesimi una tra Torino e Carrarese.
Fiorentina-Benevento (ore 21.15 Italia 1)
Tutto il popolo viola aspetta Mastantuono, la febbre sale e sono già oltre 11mila i biglietti venduti, ma per vederlo all’opera ci vorrà un po’ di pazienza. Per il primo impegno ufficiale della stagione Fabio Grosso sembra infatti orientato a confermare il 4-3-2-1 già visto nelle ultime amichevoli, dando continuità al lavoro svolto in queste settimane. Il gioiello proveniente dal Real dovrebbe iniziare in panchina, mentre Oulai parte davanti a Fagioli nel ruolo di regista, sulla destra Jimenez è favorito su Joao Mario e davanti Atta e Gudmundsson dovrebbero agire alle spalle di Moise Kean. Di fronte il Benevento di mister Floro Flores, per cui sarà una partita speciale visto che il figlio è un tesserato viola: "Sarà una grande emozione trovare mio figlio. Farà il raccattapalle, deve ancora fare molta strada. Per me sarà una bellissima emozione”, ha detto il tecnico, che sulla partita ha invece dichiarato: "L'atteggiamento è il fattore più importante. Di fronte abbiamo una grandissima squadra, con un allenatore che più di tutti mi ha dato la voglia di fare questo lavoro. Ha fatto un lavoro mondiale, ha preso calciatori straordinari. Affronteremo una grande squadra, la qualità è tanta. Bisogna avere l'umiltà di una squadra di provincia e con l'umiltà di giocare a calcio, senza perdere ciò che siamo".