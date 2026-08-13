Fiorentina, Grosso: "Mi affido a Kean, Pellegrino ha caratteristiche importanti"

"Siamo felici di lavorare sentendo così tanto entusiasmo dai tifosi, percepiamo grande energia. La responsabilità non ci pesa, siamo emozionati di iniziare". Così Fabio Grosso alla vigilia del primo impegno ufficiale della sua Fiorentina, che sarà impegnata domani alle 21.15 al Franchi contro il Benevento, nei trentaduesimi di Coppa Italia.
Tra calcio e mercato
"È una partita da dentro o fuori, ma vogliamo passare il turno. Le difficoltà non mancheranno perché avendo cambiato tanto c'è ancora da lavorare per costruire ciò che di bello abbiamo in mente"- ha proseguito il neo tecnico viola che si è detto poi soddisfatto del mercato che ha portato finora nove giocatori. L'ultimo in ordine d'arrivo è l'attaccante Mateo Pellegrino, oggi a Firenze per visite mediche e firma. "Ha già dimostrato il suo valore. È nel pieno della sua carriera, conosce la serie A e ha fatto bene. Le sue caratteristiche saranno importanti per il nostro gruppo. Abbiamo lavorato all'unisono con la società, sono arrivati tanti elementi di qualità e potenzialità enormi, ci manca però ancora qualcosa soprattutto in attacco", ha ammesso l'allenatore ex Sassuolo. A proposito di mercato, doveroso anche un passaggio su Moise Kean: "Lavora, ha energie e qualità, è un giocatore di riferimento per la nostra squadra e ci facciamo affidamento".
Mastantuono e Fabbri
E per un eventuale impiego di Mastantuono dice: "Cerchiamo di capire quale sarà il minutaggio per questi nuovi giocatori. Lui ha potenzialità enormi ma bisogna lavorarci per fargliele mostrare in campo". E poi conclude: "Voglio fare i complimenti a Leonardo Fabbri" per l'oro nel getto del peso ai campionati europei di atletica. "So che è un grande tifoso della Fiorentina - aggiunge Grosso - Questi atleti fanno grandi sacrifici e poi la gratificazione è bella quando ottengono questi risultati".
Domani sera al Franchi sono annunciati oltre 11.000 spettatori, fra questi anche il presidente Joseph Commisso e sua madre Catherine, che hanno anticipato l'arrivo a Firenze previsto inizialmente a fine agosto.