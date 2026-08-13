Fiorentina, Grosso: "Mi affido a Kean, Pellegrino ha caratteristiche importanti"

"È una partita da dentro o fuori, ma vogliamo passare il turno. Le difficoltà non mancheranno perché avendo cambiato tanto c'è ancora da lavorare per costruire ciò che di bello abbiamo in mente"- ha proseguito il neo tecnico viola che si è detto poi soddisfatto del mercato che ha portato finora nove giocatori. L'ultimo in ordine d'arrivo è l'attaccante Mateo Pellegrino, oggi a Firenze per visite mediche e firma. "Ha già dimostrato il suo valore. È nel pieno della sua carriera, conosce la serie A e ha fatto bene. Le sue caratteristiche saranno importanti per il nostro gruppo. Abbiamo lavorato all'unisono con la società, sono arrivati tanti elementi di qualità e potenzialità enormi, ci manca però ancora qualcosa soprattutto in attacco", ha ammesso l'allenatore ex Sassuolo. A proposito di mercato, doveroso anche un passaggio su Moise Kean: "Lavora, ha energie e qualità, è un giocatore di riferimento per la nostra squadra e ci facciamo affidamento".