Maignan rompe il silenzio sui social e cita una favola: "Le persone avrannno sempre qualcosa da criticare"

14 Ago 2026 - 17:21
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Finito nel mirino dei tifosi per la scelta di allungare le vacanze (tornerà solo domenica 16 agosto, ad appena una settimana dall'esordio col Torino), Mike Maignan ha deciso di rispondere alle critiche con un post Instagram. Il francese ha rotto il silenzio pubblicando alcune foto mentre si rilassa e si allena a MMA oltre ad alcune frasi tratte dalla celebre favola di Ibn Sa'id al-Maghribi del vecchio, il bambino e l'asino. "Non importa cosa fai nella vita, le persone avranno sempre qualcosa da criticare" si legge in una delle vignette postate dall'ex Lille. Ma non solo: "Fai quello che ritieni giusto. Non puoi controllare le parole degli altri ma puoi controllare le tue scelte". 

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