Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Cagliari-Arezzo: c'è Fazzini tra i sardi, panchina per Maldini

Cagliari e Arezzo si affrontano nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia: Pisacane lancia subito Jacopo Fazzini titolare, mentre partono dalla panchina i nuovi acquisti Maldini, Kofler e Aurelio. Le formazioni ufficiali:
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Juan Rodríguez, Obert; Fazzini, Winks, Romano; Adopo, Trepy; Mendy.
A disposizione: Sherri, Radunović, Prati, Felici, Kingstone, Cavuoti, Kofler, Aurelio, Liteta, Zappa, Borrelli, Akarakiri, Sulev, Grandu, Maldini.
AREZZO (4-3-3): Nunziante; Renzi, Gilli, Illanes, Righetti; Sala, Chierico, Ioniță; Arena, Varela, Tavernelli.
A disposizione: Șerban, Seculin, Martínez, Coppolaro, Leone, Mawuli, Pattarello, Chiosa, Viviani, Cipriani, Cagnano, Cortesi, Iaccarino.