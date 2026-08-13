Rivoluzione gialli, più potere agli arbitri e meno Var: domani l'esordio in Coppa Italia

Cancellare tutto, resettare affinché la scorsa disastrosa stagione arbitrale sia solo un lontano ricordo. L'obiettivo è chiaro e per farlo i direttori di gara dovranno applicare alla perfezione anche le nuove regole, per ridurre le perdite di tempo ed evitare che le partite vengano condizionate dagli errori. Alcune le abbiamo già viste ai Mondiali, ma ora dovranno affrontare le polemiche e i veleni della Serie A. Il debutto di queste nuove norme è previsto con l'inizio della Coppa Italia, in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset.