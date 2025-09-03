Coppa Italia: i sedicesimi in esclusiva su Mediaset, date e orari

Si parte martedì 23 settembre con tre sfide: Cagliari-Frosinone alle 17, Udinese-Palermo alle 18.30 e Milan-Lecce alle 21
Sono stati resi noti date e orari delle sfide dei sedicesimi di finale di Coppa Italia, trasmessi in esclusiva in chiaro su Mediaset (e in streaming su Sportmediaset.it). Si parte martedì 23 settembre con tre sfide: Cagliari-Frosinone alle 17, Udinese-Palermo alle 18.30 e Milan-Lecce, in programma alle ore 21 su Italia 1.
Martedì 23/09/2025
ore 17.00 Cagliari-Frosinone Canale 20
ore 18.30 Udinese-Palermo Italia 1
ore 21.00 Milan-Lecce Italia 1
Mercoledì 24/09/2025
ore 17.00 Parma-Spezia Canale 20
ore 18.30 Verona-Venezia Italia 1
ore 21.00 Como-Sassuolo Italia 1
Giovedì 25/09/2025
ore 18.30 Genoa-Empoli Italia 1
ore 21.00 Torino-Pisa Italia 1
