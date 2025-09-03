Coppa Italia: i sedicesimi in esclusiva su Mediaset, date e orari

Sono stati resi noti date e orari delle sfide dei sedicesimi di finale di Coppa Italia, trasmessi in esclusiva in chiaro su Mediaset (e in streaming su Sportmediaset.it). Si parte martedì 23 settembre con tre sfide: Cagliari-Frosinone alle 17, Udinese-Palermo alle 18.30 e Milan-Lecce, in programma alle ore 21 su Italia 1.