Coppa Italia, Fiorentina-Torino 2-1: Jovic e Ikoné portano i viola in semifinale

COPPA ITALIA

Al Franchi, decidono il serbo e il francese, non basta Karamoh ai granata. Ora Roma o Cremonese per Italiano



Dopo l'Inter, anche la Fiorentina vola in semifinale di Coppa Italia: al Franchi, i viola battono 2-1 il Torino. Dopo un palo di Mandragora nel primo tempo e tante occasioni fallite da entrambe le squadre, il match si sblocca con il colpo di testa al 65' di Jovic su assist di Terzic, poi al 90' Ikoné raddoppia in contropiede. Inutile la rete di Karamoh al 93': i granata salutano la competizione.

LA PARTITA

Vendetta con brivido finale per la Fiorentina, che batte 2-1 il Torino dopo lo 0-1 in campionato e vola in semifinale di Coppa Italia. Al Franchi, granata subito pericolosi: nel giro di due minuti, Ricci prima e Schuurs poi impensieriscono Terracciano, bravo a respingere nella prima occasione. Al 19', però, sono i viola a spaventare gli ospiti, visto che Mandragora colpisce il palo con un gran destro al volo. Milenkovic grazia Milinkovic-Savic, che poi è attento su Nico Gonzalez: il primo tempo finisce 0-0.

La serie di occasioni sbagliate ed errori sotto porta prosegue nella ripresa: Vlasic spara su Terracciano, Nico Gonzalez non impegna il portiere serbo del Toro e Kouamé sbaglia clamorosamente su assist di Jovic. A metà ripresa, però, si sblocca il risultato: angolo di Mandragora, cross di Terzic e colpo di testa vincente proprio dell'ex Eintracht e Real, che batte Milinkovic-Savic. Nel finale, Miranchuk sfiora il pareggio con un sinistro di poco alto sopra la traversa, poi al 90' la partita sembra chiudersi con il 2-0 di Ikoné, entrato al posto di Kouamé. Un altro tra i nuovi ingressi in campo, però, riapre i giochi: Karamoh si invola solo davanti a Terracciano e insacca al 93', poi Sanabria spaventa i padroni di casa. Il 2-1 non cambia: Fiorentina in semifinale contro Roma o Cremonese, il Torino saluta la Coppa Italia.

LE PAGELLE

Mandragora 6,5 - Dai suoi piedi partono tutte le azioni più pericolose: il palo nel primo tempo e l'angolo dell'1-0.

Kouamé 5,5 - Fortunatamente il clamoroso errore ad inizio ripresa non è decisivo, ma l'opportunità sprecata resta.

Jovic 7 - Bravo a sfruttare l'occasione più importante del match: colpo di testa perfetto che vale la semifinale.

Milinkovic-Savic 6,5 - Se i granata restano in vita fino alla fine è anche merito dei suoi interventi. Nessun miracolo, ma parate comunque decisive.

Karamoh 7 - Entra e ridà speranza al Torino battendo con freddezza Terracciano.

IL TABELLINO

FIORENTINA-TORINO 2-1

Fiorentina (4-3-3): Terracciano 6; Dodò 6, Milenkovic 5,5, Igor 6, Terzic 6,5; Bonaventura 6 (41' st Duncan sv), Mandragora 6,5 (29' st Amrabat 6), Barak 6; Gonzalez 6, Jovic 7 (29' st Cabral 6), Kouamé 5,5 (17' st Ikoné 7). A disp.: Cerofolini, Sirigu, Biraghi, Ranieri, Venuti, Martinez Quarta, Saponara, Bianco, Brekalo. All.: Italiano 6,5

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6,5; Schuurs 6, Buongiorno 5,5, Rodriguez 5; Singo 5,5 (17' st Aina 5,5), Linetty 6 (17' st Ilic 6), Ricci 6, Vojvoda 5,5 (31' st Karamoh 7); Miranchuk 6, Vlasic 6; Sanabria 5,5. A disp: Fiorenza, Gemello, Gravillon, N'guessan, Bayeye, Adopo, Seck, Gineitis, Ciammaglichella, Caccavo. All.: Juric 6

Arbitro: Doveri

Marcatori: 20' st Jovic (F), 45' st Ikoné (F), 48' st Karamoh (T)



LE STATISTICHE

• La Fiorentina si è qualificata per la semifinale di Coppa Italia in due stagioni consecutive per la prima volta dal biennio 2013/14-2014/15.

• Luka Jovic è il miglior marcatore della Fiorentina in questa stagione in tutte le competizioni (otto reti). Sette dei suoi otto gol con i viola sono arrivati al Franchi, inclusi tutti gli ultimi sei.

• Luka Jovic non segnava con la Fiorentina dallo scorso 9 novembre 2022 contro la Salernitana in Serie A.

• Quarto gol di Jonathan Ikoné con la Fiorentina in tutte le competizioni (gli altri tre erano arrivati tutti in Serie A), l’ultimo risaliva allo scorso 22 ottobre contro l’Inter.

• Terzo assist di Aleksa Terzic con la Fiorentina in tutte le competizioni(1° al Franchi) - il suo precedente passaggio vincente risaliva allo scorso 6 ottobre contro l'Heart of Midlothian in Conference League.

• Yann Karamoh ha segnato la sua prima rete con la maglia del Torino in tutte le competizioni, alla sua nona presenza con i granata.