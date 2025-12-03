Logo SportMediaset

De Rossi: "Il rosso una condanna"

L'allenatore del Genoa analizza il 4-0 subito dall'Atalanta: "Volevamo fare bene".

03 Dic 2025 - 16:59
10:13 

Nella conferenza stampa post partita, Daniele De Rossi ha analizzato la sconfitta del suo Genoa contro l'Atalanta. Queste le parole del tecnico rossoblù: "Mi era piaciuta l'aggressività con cui eravamo partiti, con la palla potevamo fare un pochino meglio. Abbiamo provato cose diverse che non ci sono riuscite. L'espulsione di Fini poi ha pesato molto, è chiaro che diventa tutto più difficile. Nel complesso dobbiamo migliorare, ma siamo contenti dell'atteggiamento al di là del risultato: ci tengo a ringraziare i nostri tifosi sempre presenti anche oggi a Bergamo". 

