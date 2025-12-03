Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Coppa Italia
ATALANTA

Palladino: "Scamacca? Grande lavoro"

L'allenatore dell'Atalanta elogia la squadra dopo il 4-0 sul Genoa, concentrandosi sulla prestazione dell'attaccante.

03 Dic 2025 - 18:31
13:54 

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, lancia un messaggio forte e chiaro: "Vogliamo vincere la Coppa Italia e arrivare fino in fondo: obiettivo mio e di tutta la società. Ci teniamo molto a questo traguardo", ha detto in conferenza stampa dopo il rotondo 4-0 inflitto al Genoa che vale il passaggio ai quarti di finale. Poi anche un passaggio su Scamacca, rientrato da poco dopo l'infortunio: "Sta migliorando molto sotto il profilo dell'intensità. Quando un centravanti come lui gioca mette sempre benzina sulle gambe, e per noi è fondamentale un giocatore come lui". 

Ultimi video

03:31
Allegri: "Vogliamo la Coppa, curioso di Jashari"

Allegri: "Vogliamo la Coppa, curioso di Jashari"

01:10
Sebastiano Esposito entra e segna, il Cagliari trova l'1-1

Sebastiano Esposito entra e segna, il Cagliari trova l'1-1

01:22
Lucca sblocca la gara al Maradona, Napoli-Cagliari 1-0

Lucca sblocca la gara al Maradona, Napoli-Cagliari 1-0

13:54
Palladino: "Scamacca? Grande lavoro"

Palladino non si nasconde: "Vogliamo vincere la Coppa Italia"

02:02
Masini: "Con De Rossi mi trovo benissimo"

Masini: "Con De Rossi mi trovo benissimo"

03:05
Atalanta-Genoa 4-0: gli highlights

Atalanta-Genoa 4-0: gli highlights

02:31
Angelozzi: "Per Caprile offerte dalla Premier"

Angelozzi: "Per Caprile offerte dalla Premier"

04:56
De Roon: "Vogliamo arrivare in fondo"

De Roon: "Vogliamo arrivare in fondo"

01:46:07
Atalanta-Genoa: partita integrale

Atalanta-Genoa: partita integrale

02:58
Manna: "Con Lucca bisogna avere pazienza. Lukaku? Niente ansie"

Manna: "Con Lucca bisogna avere pazienza. Lukaku? Niente ansie"

10:13
De Rossi: "Il rosso una condanna"

De Rossi: "Il rosso una condanna"

00:59
Segna anche il giovane Ahanor, Atalanta-Genoa 4-0

Segna anche il giovane Ahanor, Atalanta-Genoa 4-0

01:12
Pašalic firma il 3-0 e chiude virtualmente il match

Pašalic firma il 3-0 e chiude virtualmente il match

15:29
Italiano: "Siamo i detentori della Coppa, vogliamo reagire"

Italiano: "Siamo i detentori della Coppa, vogliamo reagire"

01:19
La magia di De Roon regala il 2-0 all'Atalanta

La magia di De Roon regala il 2-0 all'Atalanta

03:31
Allegri: "Vogliamo la Coppa, curioso di Jashari"

Allegri: "Vogliamo la Coppa, curioso di Jashari"

I più visti di Coppa Italia

Coppa Italia, via agli ottavi: tre giorni di partite su Mediaset

Il calendario degli ottavi di Coppa Italia

Il calendario degli ottavi di Coppa Italia

Gol annullato a David: le immagini esclusive ribaltano la moviola

Gol annullato a David: le immagini esclusive ribaltano la moviola

Juventus-Udinese 2-0: gli highlights

Juventus-Udinese 2-0: gli highlights

Le Pagelle di Juventus-Udinese

Le pagelle di Piantanida: Yildiz "mette" ansia, David fa gemere il torchio

Josep Martinez (Inter)

Chivu sceglie il turnover per il Venezia: Diouf si candida, riecco Josep Martinez