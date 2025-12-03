Palladino: "Scamacca? Grande lavoro"

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, lancia un messaggio forte e chiaro: "Vogliamo vincere la Coppa Italia e arrivare fino in fondo: obiettivo mio e di tutta la società. Ci teniamo molto a questo traguardo", ha detto in conferenza stampa dopo il rotondo 4-0 inflitto al Genoa che vale il passaggio ai quarti di finale. Poi anche un passaggio su Scamacca, rientrato da poco dopo l'infortunio: "Sta migliorando molto sotto il profilo dell'intensità. Quando un centravanti come lui gioca mette sempre benzina sulle gambe, e per noi è fondamentale un giocatore come lui".