Coppa Italia, Fiorentina vs Atalanta: uniche italiane ancora in corsa su tutto

© Getty Images Dopo il primo round tra Juventus e Lazio, questa sera tocca a Fiorentina e Atalanta affrontarsi per l'andata della seconda semifinale di Coppa Italia che verrà trasmessa in esclusiva su Italia 1 alle ore 21. Al Franchi c'è grande attesa per la gara. Di fronte si troveranno infatti non solo due squadre che fanno del gioco propositivo e dello spettacolo la loro ricetta vincente, ma anche le uniche due italiane ancora in corsa su tutti i fronti: campionato, Europa e Coppa Italia. Per entrambe si tratta di uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Sia per Italiano, sia per Gasperini, infatti, a questo punto della stagione la Coppa Italia rappresenta un obiettivo concreto e prestigioso.

Per quanto riguarda la Fiorentina, visto il cammino altalenante in campionato e il decimo posto attuale, le coppe rappresentano l'ultima speranza a cui aggrapparsi per chiudere la stagione con un gran colpo e rimediare al finale amaro dell'anno scorso. L'impressione è che al Franchi la Viola proverà a sfruttare il fattore campo e la spinta del pubblico per giocarsela a viso aperto con l'Atalanta. Senza timori o tatticismi in perfetto stile Italiano.

Fiorentina e Atalanta avrebbero dovuto affrontarsi a Bergamo i campionato prima della sosta in serie A, ma il match è stato rinviato a causa del malore e poi della tragica scomparsa di Joe Barone. Un lutto che ha profondamente segnato l'ambiente viola e che ora potrebbe rappresentare un motivo in più per il club di Commisso per andare fino in fondo in Coppa Italia a caccia di un trofeo da dedicare proprio all'ex direttore generale.

Discorso diverso per la Dea. Ancora impegnata in Europa League, la banda di Gasperini sta facendo molto bene anche in campionato nella lotta per un posto in Champions e non sembra intenzionata a mollare su nessun fronte. Nemmeno in Coppa Italia. A un "passo" dalla finale, del resto, i nerazzurri cercheranno di tenere botta a Firenze per poi giocarsi l'accesso all'ultimo atto del torneo a Bergamo davanti al proprio pubblico. Anche in questo caso col solito piglio e, al netto delle assenze di De Ketelaere e Scalvini, cercando di sfruttare al massimo la profondità della rosa e la qualità dei suoi uomini migliori. All'attacco, ma con attenzione e dosando bene le forze.

