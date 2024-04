Fiorentina, Italiano: "Orgogliosi della terza semifinale di fila, sarà battaglia"

verso fiorentina-atalanta

Il tecnico viola alla vigilia della semifinale di Coppa Italia: "Dovremo sbagliare il meno possibile e il pubblico deve farci andare oltre i nostri limiti"

Vincenzo Italiano presenta la sfida di domani sera (ore 21 su Italia 1) contro l'Atalanta, andata della semifinale di Coppa Italia: "C'è tanto orgoglio per aver raggiunto la terza semifinale di fila nella competizione, che è importante. Di fronte troveremo una squadra forte e in salute, dovremo farci trovare pronti". La ricetta del tecnico della Fiorentina: "Sono partite sempre complicate, conterà sbagliare il meno possibile, servirà molto concretezza nelle occasioni che creeremo. Tra andata e ritorno dovremo essere quasi perfetti".

Italiano si aspetta un match combattuto, come da tradizione contro l'Atalanta: "Loro negli ultimi anni hanno fatto tanto, sarà una battaglia. In più sarà una semifinale, come dicevo dovremo fare meno errori possibili ed essere concentrati e attenti. Come sta la squadra? A parte Martinez Quarta, acciaccato dopo il Milan (comunque convocato, ndr), sono tutti disponibili e pronti a essere utili: si gioca ogni tre giorni e tutti servono".

Infine, sull'apporto del pubblico: "Quando inizia a spingere ci dà energia per andare oltre i nostri limiti, è da quando sono qui che dico che è il nostro dodicesimo uomo".

