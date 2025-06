Real Madrid, il papà di Huijsen: "Juve? Sarà emozionato, ma questo è il club dei suoi sogni"

Donny Huijsen, papà di Dean, ha parlato del passato bianconero del figlio alla vigilia del match tra Juve e Real Madrid al Mondiale per Club: "Sarà super emozionato di affrontarli, conosce quasi tutti quelli che sono ancora lì ed è ancora in contatto con alcuni suoi ex compagni di squadra. Soprattutto Kenan, ovviamente - le sue parole a Tuttojuve.com -. Giocherà al massimo delle sue potenzialità. Quel che posso dire è che seguiamo sempre la Juventus con affetto e auguriamo loro il meglio. Ma dalla prossima partita. È così bello poterlo vedere indossare la maglia del Real Madrid, è il club dei suoi sogni ed è contentissimo di giocare per i Blancos. Nel momento in cui abbiamo appreso dell'interesse del Real Madrid, ovviamente eravamo molto felici per Dean e per il suo obiettivo. Era qui dove voleva arrivare".