Atalanta, Gasperini: "La Coppa Italia è il trofeo fattibile"

VERSO FIORENTINA-ATALANTA

Il tecnico nerazzurro alla vigilia della semifinale con la Fiorentina: "Siamo in un buon momento, dovremo fare un'ottima prestazione già domani"

Dopo tanti anni di successi sulla panchina dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini cerca quel trofeo che finora gli è sempre sfuggito: "Ho sempre detto che la Coppa Italia è il trofeo fattibile, non ho mai pensato ad altri trofei. Siamo arrivati due volte in finale, credo che questa sia la quarta semifinale, stiamo facendo un percorso molto valido, poi non ho mai pensato che una coppa avrebbe potuto certificare o meno quanto fatto", ha dichiarato il tecnico della Dea in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di andata contro la Fiorentina (in diretta su Italia 1 alle 21). "Mi aspetto una gara equilibrata, sono due squadre che si conoscono bene, hanno delle caratteristiche ben precise - ha aggiunto Gasperini - Noi siamo in un buon momento, dovremo stare attenti perché la Fiorentina è una squadra di valore, dobbiamo avere la concentrazione giusta, sarà una semifinale di Coppa".

Per la gara contro i viola però il tecnico non potrà contare su Scalvini, che si è infortunato col Napoli (lesione al bicipite femorale, prossimo controllo tra un mese), e neanche su De Ketelaere: "Domani non ci sarà, vedremo sul Cagliari".

Infine un commento sul fatto che la Coppa Italia a volte venga considerata un trofeo di secondo piano: "Ognuno fa la sua classifica in base alle proprie priorità. La Coppa Italia è una competizione che si gioca in poche gare, ognuno poi si crea le proprie priorità. Per noi aver raggiunto tre volte la Champions ci dà un valore molto alto".

